الـ 21 بـ 788 جنيه.. استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، استقرارا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى حوالي 901 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 788 جنيها لجرام الذهب الواحد.



ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى حوالي 675 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 حوالي 525 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم



وسجل سعر أوقية الذهب حوالي 28,008 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 6,304 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل حوالي 900,571 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.