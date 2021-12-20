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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. السفير الأمريكي يجدد دعم بلاده للانتخابات

صدى البلد

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السفير ريتشارد نورلاند، زار رفقة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مركز اقتراع نموذجيا في إحدى البلدات الليبية.

وعبر السفير الأمريكي عن انبهاره بالاستعدادات للتصويت على الاستحقاق الدستوري، فيما يستعد برلمان ليبيا لاتخاذ قرارات "مصيرية" بشأن الانتخابات.

وقال السفير الأمريكي “نورلاند”، انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتي لمركز اقتراع نموذجي مع الدكتور السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية دانييل روبنشتاين.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي، أن المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ستدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين.

وأشار نورلاند إلى أنه كان "محظوظًا" بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية، الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكدًا أن الأطفال مستقبل ليبيا. وعبر عن آماله العميقة في أن يكون مستقبلهم مسالمًا ومشرقًا.

يأتي ذلك فيما يستعد البرلمان الليبي لاتخاذ قرارات "مصيرية وقوية" بشأن الانتخابات الرئاسية، بحسب عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الذي قال إنه سيتم عقد جلسة للبرلمان يوم 27 ديسمبر

 الجاري، لإعلان تلك القرارات.

وقال البرلماني الليبي، في تصريحات صحفية، إن الموعد الأسبوعي لعقد جلسات النواب وهو اليوم الاثنين، يستحيل ويتعذر إقامة جلسة لمجلس النواب خلاله، إلا أنه قال إن رئاسة البرلمان أخبرته أن موعد الجلسة ستكون يوم الاثنين المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري، وهي جلسة وصفها بـ"المهمة، سيعلن خلالها المجلس قرارات مصيرية وقوية".

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