ليبيا : نتطلع أن يصل إنتاجنا من النفط إلى 2 مليون برميل يوميا

أعرب وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، عن تطلع ليبيا إلى أن يصل انتاجها من النفط نحو ( 2.1 ) مليون برميل يوميا وذلك في فترة زمنية تتراوح ما بين عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال الوزير الليبي - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية - إن ليبيا قد تمنح مكافآت لشركات نفطية تفي بتعهداتها لزيادة الإنتاج إلى ( 1.4 ) مليون برميل يوميا بحلول منتصف 2022، وقد تعاقب من لا يلتزمون.



وأشار وزير النفط والغاز الليبي إلى أن (الوصول إلى هذا الرقم ممكن إذا تم اعتماد ميزانية معدة للقطاع أخيرًا والتي تفتح الباب للتمويل، وخلافا لذلك، قد تعقد الدولة اتفاقيات خدمات نفطية مع شركات وطنية أو أجنبية خاصة لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج.



وأوضح أن إنتاج ليبيا من النفط يتراوح حاليا ما بين ( 1.25 ) مليون و ( 1.3 ) مليون برميل يوميا، وإذا استقرت الدولة من خلال الانتخابات أو تشكيل الحكومة، فنحن نأمل أن نصل إلى إنتاج ( 2.1 ) مليون برميل يوميا وفق بلومبيرج.