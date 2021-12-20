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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تعلن حالة "القوة القاهرة" على صادرات النفط من "الزاوية" و"مليتة"

ليبيا تعلن حالة القوة
ليبيا تعلن حالة "القوة القاهرة" على صادرات النفط من الزاوية

قررت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تفعيل بند "القوة القاهرة" على صادرات النفط الخام من مرفأي الزاوية ومليتة، حسبما أظهرت وثيقة أُرسلت إلى متعاملين اليوم الإثنين.

 

وقالت مؤسسة النفط الليبية، إنها أعلنت "القوة القاهرة" بعد أن منعها حرس المنشآت النفطية من تنفيذ عمليات إنتاج النفط في حقلي الشرارة والوفاء، وفقا لوكالة "رويترز".

 

وأضافت أن القوة القاهرة لا تنطبق على عمليات شحن المنتجات البترولية.

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وفي أبريل الماضي،  أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي، وذلك بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط منذ أشهر، مشيرة إلى أنه يحاول السيطرة على المورد الوحيد للشعب الليبي.

 

وأكدت المؤسسة توقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي "بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة".

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