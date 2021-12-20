حريق في سنتر تعليمي بـ بولاق الدكرور

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل سنتر تعليمي بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ورد بلاغ لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في سنتر تعليمي بشارع عبد العال بمنطقة بولاق الدكرور، علي الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

في سياق آخر سيطرت الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب داخل منزل بقرية كفر قنديل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كان تلقى المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بقرية كفر قنديل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.