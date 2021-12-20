عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: على الابن طاعة الأب حتى لو كان "كافرا".. فيديو

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال من فتاة تقول فيه “هل يجوز مقاطعة أبي الذي لا يسأل عني؟”.

كفارة عقوق الوالدين.. احذر أن تضيع فرصة العتق الأخيرة من النار

ماذا فعل عمر بن الخطاب مع ابن يشكو عقوق أبيه؟

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، عبر البث المباشر على فيس بوك، إن الأبناء عليهم أن يعلموا أن الآباء لا يعاقبوا حتى لو كان التقصير من ناحيتهم، لأن الأب سبب وجود الابن في الحياة حتى لو أهمل الأب أو قصر في رعاية أبنائه، فالله هو الذي سيحاسب الأب على التقصير ولو أهمل الابن في أبيه سيحاسبه الله على هذا التقصير حتى لو أهمل الأب.

 

وتابع: "حتى لو كان الأب كافرا يجب على الابن طاعة الأب، لذلك قالت السيدة أسماء "يارسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة -كافرة - أفأصل أمي؟ فقال النبي: صلي أمك".

 

ونصح أمين الفتوى، الأبناء أن يبتعدوا عن عقوق الوالدين مهما كانت الأسباب حتى لا يأثموا على ذلك ويحاسبهم الله.


حكم عقوق الوالدين

 

وفي بيان حكم عقوق الوالدين، قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر ومختلفة في مستوياتها سواء عدم السؤال عنهما أو إيذائهما وهذا من أقبح الأمور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ»، قَالَ: وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: «وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ".

وشدد على أن عقوق الوالدين مذموم في الشرع وعند الناس، ففي العلاقات الاجتماعية تتنفر الناس من كل من يكون عاق بوالديه.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان للوالدين، في قوله "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا "، والمسلم الذي صلح إيمانه يجب أن يكون محسنًا لوالديه موضحًا أن عقوق الوالدين يكون بعدم السؤال عنهما وزيارتهما وعدم الاهتمام لشأنهما، ويزيد على ذلك إيذائهما وهذا من أقبح الأمور التي يفعلها الإنسان.

بر الوالدين بعد الوفاة

 

أشار مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أن الله تعالى أمر ببر الوالدين وهما على قيد الحياة، وكذلك أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا البر متصلٌ -بعد مفارقتهما هذه الدنيا وانتقالهما إلى الدار الآخرة- لا ينقطع؛ فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ وقال له: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا» أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم.

وتابع: "لك أن تتصدق بنية أن يكون ثواب هذه الصدقة لهما، فكل ذلك يصل إليهما من غير خلاف بين العلماء، وقد وقع في غير ما ذكرنا من الطاعات -كقراءة القرآن- الخلاف بين العلماء: هل يصل ثوابه إلى المتوفَّى أم لا؟ والصواب أن من عمل عملًا من الأعمال الصالحة فله ثوابه، ومن تملك شيئًا فله أن يهبه لمن يشاء ما لم يكن هناك مانع يمنع من وصوله إليه كالكفر بالله تعالى".

الشيخ عويضة عثمان البث المباشر الأب سبب وجود الإبن الأبناء التقصير

ترشيحاتنا

السمسمية والربابة.. الأصل فرعوني والصناعة من جلد الماعز.. نوستالجيا

موعدنا غدا.. الغموض يحيط بمصير كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون

رياح شديدة وأمطار غزيرة وسيول.. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل بعنف

الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

مفاجأة فى حادث فتاة كفر شكر..عذراء والوفاة طبيعية ولا يوجد بها إصابات..شاهد

الثلوج لن تصل القاهرة.. "الأرصاد" تزف بشرى سارة عن تحسن الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مدبولي: رسومات تنفيذية لفصل شبكتي صرف الأمطار والصرف الصحي بالإسكندرية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

موجة صقيع .. غدا| أول أيام فصل الشتاء

منطقتان بـ حرارة تحت الصفر الليلة .. تحذير جديد من الأرصاد |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوتيرن اسم مؤقت.. تعرف على أبطال مسلسل ريهام حجاج الجديد.. صور

وسط بكاء مخرجته.. أبطال فيلم The Matrix يتألقون في العرض الخاص بسان فرانسيسكو

مصر في ثوب روسيا.. الثلوج تكسو الإسكندرية.. لماذا تؤكد الأرصاد تحذيرها اليوم؟

في حفل كامل العدد بالتجمع.. نيكول سابا تحادث أحد معجبيها بمكالمة فيديو

فيديو

آخر تطورات قضية شادي خلف.. وأول تعليق من الفنانة نهلة سلامة على الجدل المثار حول فستانها.. فيديو

فيديوجراف.. جحود الأبناء .. الشيف نصرت يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب والدته

حكاية الكوكايين.. هذا ما قاله كريم الهواري عن واقعة "تصادم الشيخ زايد"

ثلوج الإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة في 7 محافظات.. الطقس يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ