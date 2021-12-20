عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بدون غلطة.. طالبة أزهرية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل أسرع ختمة

الطالبة هاجر سعد
الطالبة هاجر سعد

كشفت الطالبة هاجر سعد السعيد على إسماعيل، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالمنصورة، عن تفاصيل قرائتها القرآن الكريم كاملا في ختمة واحدة خلال ثمانية ساعات.

 

وقالت هاجر سعد، في تصريحات خاصة ، لـ صدى البلد، إن شيخها خالد الطنطاوي أحمد الشنواني، عرض عليها قراءة ختمة قرآنية كاملة ، علي يد الشيخ حسن عثمان الأزهري، وبالفعل تم قراءة الختمة كاملة في 10 ساعات دون خطأ واحد، وتداول الشهادة رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

 

وقالت هاجر سعد، إنها قرأت الختمة الكاملة خلال العشر ساعات بفواصل قليلة أثناء القراءة، وبدأت الختمة من الساعة الثامنة صباحا وانتهت حوالي الساعة الخامسة والنصف تقريبا.

من هي هاجر سعد ؟

 

وعرفت هاجر سعد، نفسها قائلة : أنا اسمي هاجر سعد السعيد على إسماعيل ، مقيمة بقرية ميت طاهر ، مركز منية النصر، محافظة الدقهلية ، وتبلغ من العمر عشرين عاما، وتدرس في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة في الفرقة الثالثة ، قسم أصول الدين شعبة التفسير وعلوم القرآن الكريم.

 

وذكرت أنها اختارت هذه القسم بعينه لحبها في كتاب الله العزيز لكونه متعلق بأشرف كلام أنزل علي خير النبيين سيدنا محمد، وبدأت في حفظ كتاب الله منذ صغرها حتي وصلت إلي المرحلة الإعدادية وانتهت من حفظ القرآن في الصف الثالث الإعدادي ، وداومت علي مراجعته إلي أن وصلت للمرحلة الجامعية وشرعت في القراءة علي مشايخ عدة وحصلت علي الإجازة، وحصلت علي الترتيب الأول علي دفعتها في العام الدراسي الأول والثاني.

 

كما دخلت هاجر سعد، عدة مسابقات حصلت فيها علي مركز أول، علي مستوي مركز منية النصر عام 2017 ، ومسابقات أخري ، وحصلت علي عمرة بإحدي المسابقات عام 2018 /2019
أهدتها لوالدتها الكريمة وخرج معها الوالد الكريم، وكذلك علي مستوي محافظة الدقهلية  حصلت علي المركز الأول بدرجة %99 وأقيمت المسابقة في القباب الصغري عام 2021.

هاجر سعد الأزهر القران الكريم ختمة واحدة قراءة ختمة قرآنية كاملة

ترشيحاتنا

السمسمية والربابة.. الأصل فرعوني والصناعة من جلد الماعز.. نوستالجيا

موعدنا غدا.. الغموض يحيط بمصير كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون

رياح شديدة وأمطار غزيرة وسيول.. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل بعنف

الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

مفاجأة فى حادث فتاة كفر شكر..عذراء والوفاة طبيعية ولا يوجد بها إصابات..شاهد

الثلوج لن تصل القاهرة.. "الأرصاد" تزف بشرى سارة عن تحسن الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مدبولي: رسومات تنفيذية لفصل شبكتي صرف الأمطار والصرف الصحي بالإسكندرية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

موجة صقيع .. غدا| أول أيام فصل الشتاء

منطقتان بـ حرارة تحت الصفر الليلة .. تحذير جديد من الأرصاد |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوتيرن اسم مؤقت.. تعرف على أبطال مسلسل ريهام حجاج الجديد.. صور

وسط بكاء مخرجته.. أبطال فيلم The Matrix يتألقون في العرض الخاص بسان فرانسيسكو

مصر في ثوب روسيا.. الثلوج تكسو الإسكندرية.. لماذا تؤكد الأرصاد تحذيرها اليوم؟

في حفل كامل العدد بالتجمع.. نيكول سابا تحادث أحد معجبيها بمكالمة فيديو

فيديو

آخر تطورات قضية شادي خلف.. وأول تعليق من الفنانة نهلة سلامة على الجدل المثار حول فستانها.. فيديو

فيديوجراف.. جحود الأبناء .. الشيف نصرت يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب والدته

حكاية الكوكايين.. هذا ما قاله كريم الهواري عن واقعة "تصادم الشيخ زايد"

ثلوج الإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة في 7 محافظات.. الطقس يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ