بدون غلطة.. طالبة أزهرية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل أسرع ختمة

كشفت الطالبة هاجر سعد السعيد على إسماعيل، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالمنصورة، عن تفاصيل قرائتها القرآن الكريم كاملا في ختمة واحدة خلال ثمانية ساعات.

وقالت هاجر سعد، في تصريحات خاصة ، لـ صدى البلد، إن شيخها خالد الطنطاوي أحمد الشنواني، عرض عليها قراءة ختمة قرآنية كاملة ، علي يد الشيخ حسن عثمان الأزهري، وبالفعل تم قراءة الختمة كاملة في 10 ساعات دون خطأ واحد، وتداول الشهادة رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

وقالت هاجر سعد، إنها قرأت الختمة الكاملة خلال العشر ساعات بفواصل قليلة أثناء القراءة، وبدأت الختمة من الساعة الثامنة صباحا وانتهت حوالي الساعة الخامسة والنصف تقريبا.

من هي هاجر سعد ؟

وعرفت هاجر سعد، نفسها قائلة : أنا اسمي هاجر سعد السعيد على إسماعيل ، مقيمة بقرية ميت طاهر ، مركز منية النصر، محافظة الدقهلية ، وتبلغ من العمر عشرين عاما، وتدرس في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة في الفرقة الثالثة ، قسم أصول الدين شعبة التفسير وعلوم القرآن الكريم.

وذكرت أنها اختارت هذه القسم بعينه لحبها في كتاب الله العزيز لكونه متعلق بأشرف كلام أنزل علي خير النبيين سيدنا محمد، وبدأت في حفظ كتاب الله منذ صغرها حتي وصلت إلي المرحلة الإعدادية وانتهت من حفظ القرآن في الصف الثالث الإعدادي ، وداومت علي مراجعته إلي أن وصلت للمرحلة الجامعية وشرعت في القراءة علي مشايخ عدة وحصلت علي الإجازة، وحصلت علي الترتيب الأول علي دفعتها في العام الدراسي الأول والثاني.

كما دخلت هاجر سعد، عدة مسابقات حصلت فيها علي مركز أول، علي مستوي مركز منية النصر عام 2017 ، ومسابقات أخري ، وحصلت علي عمرة بإحدي المسابقات عام 2018 /2019

أهدتها لوالدتها الكريمة وخرج معها الوالد الكريم، وكذلك علي مستوي محافظة الدقهلية حصلت علي المركز الأول بدرجة %99 وأقيمت المسابقة في القباب الصغري عام 2021.