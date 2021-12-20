دافعه الحب..الأعلى لـ الطرق الصوفية:عناية السيسي بمساجد آل البيت ليست وليدة اليوم

قال الشيخ علاء ماضي أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية، عضو المجلس الأعلى لـ الطرق الصوفية، إن عناية الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بـمساجد آل البيت يأتي بدافع الحب والإخلاص الذي يتواجد في أعماق قلبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الأطهار، مشيراً إلى أن عناية السيسي بهذه المساجد ليست وليدة اليوم وإنما بدأت قبل أعوام حينما كلف الهيئة الهندسية بالشروع في تطوير ساحة وضريح ومسجد سيدنا الإمام الحسين لتسع آلاف المصلين.

تطوير مساجد آل البيت

وأشار أبو العزائم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أننا في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء مصر الحديثة بالمدن والعمران في كافة محافظاتها لم ينس بناء الشخصية المصرية والعودة إلى الثقافة التي تكمن في نفوسهم، فالشعب المصري بحاجة إلى أن يعود الى التصوف باعتباره الثقافة المصرية الأصيلة.

وشدد على أننا في الوقت نفسه ينبغي أن تعمل الطرق الصوفية على القيام بدورها الفعال في دفع مصر نحو المستقبل من خلال غرس أخلاقها وما تربت ونشأت عليه من أخلاق وقيم مستمدة من سيد البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحاً أن عشق المصريين لآل البيت يتجلى في أبهى صوره في حرصهم على الاحتفال بمولد الحسين وذكرى قدوم رأسه الشريف إلى مصر رغم الظروف الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا ومنعتهم من الاحتفال لعامين متتاليين.

واختتم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية قائلاً:"آل البيت ومساجدهم ومقاماتهم هم أعظم العطايا التي حبى الله تبارك وتعالى بها مصر، والرئيس السيسي يعي ذلك لأنه محب لهم وللدين".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية، والمهندس محمد طلعت الاستشاري بمشروع مسجد مصر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وتم في هذا الإطار، عرض الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، حيث أكد الرئيس على أن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية إليها.