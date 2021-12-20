إعلان نتائج بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للمرحلة الثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نتائج بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للمرحلة الثانوية الأزهرية.

واختتمت فاعليات بطولة الجمهورية لبطولة تنس الطاولة ( فردى- زوجى ) للمرحلة الثانوية لطلاب المعاهد الأزهرية اليوم، وذلك بمشاركة 26 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك في المركز الرياضى الدائم بالعاشر من رمضان في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجارى ومن 18 إلى 20ديسمبر الجارى.

وجاءت نتائج بطولة الجمهورية للمعاهد الأزهرية في تنس الطاولة كالتالى :

أولا نتيجة الفردى

المركز الأول: عبدالقادر عزت عبدالقادر (منطقة البحيرة).

المركز الثانى: معاذ مصطفى محمد (منطقة القاهرة).

المركز الثالث : أحمد عماد محمد ( منطقة الاسكندرية).

المركز الرابع: عمر طارق يحي محمد (منطقة الدقهلية).

ثانياً نتيجة الزوجى

المركز الأول (منطقة الدقهلية):

الطالب :أحمد ممدوح محمد.

الطالب:أحمد محمد السيد.

المركز الثانى (منطقة الغربية):

الطالب: أحمد محمد عيد.

الطالب: يوسف محمد نعيم.

المركز الثالث (منطقة الإسكندرية):

الطالب: أحمد شريف محمد.

الطالب: محمد طارق محمود.

المركز الرابع (منطقة القاهرة):

الطالب: أدهم حسن فرج الله .

الطالب:محمد ناصر إبراهيم.

أما نتيجة الترتيب العام للبطولة فكانت كالتالى :

المركز الأول: منطقة الأسكندرية الأزهرية.

المركز الثانى :- منطقة البحيرة الأزهرية.

المركز الثالث :- منطقة الدقهلية الأزهرية.

المركز الرابع:- منطقة القاهرة الأزهرية.

والجدير بالذكر أن هذه المنافسات تقام تحت رعاية كريمة من وكيل الأزهر الشريف وبتوجيه من الدكتور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وبمتابعة من أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب وبتنفيذ وإشراف الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقيادة دكتوره نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية وتامر الشامى مدير إدارة المسابقات الرياضية .