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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيل تحتفظ بصدارة بطولة العالم للغطس للفرق في أبوظبي

صدى البلد

اختتمت فعاليات التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي وبطولة العالم للغطس للفرق التي جمهور مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية المتواجد في الواجهة البحرية لياس باي.

واستعرض السباحون المشاركين في الجولة الختامية من وبطولة العالم للغطس للفرق مهارتهم في الغطس من منصة 10 متر، ليحتفظ منتخب البرازيل بصدارة ترتيب البطولة في يومها الثاني برصيد 416.35 نقطة، فيما صعد منتخب بريطانيا الى المركز الثاني برصيد 385.5 نقطة، ليتراجع منتخب الصين إلى المركز الثالث برصيد 384.20 نقطة.

ومع اختتام منافسات التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي حصدت أستراليا الميدالية الذهبية بجهود سباحتها المخضرمة ريانان إفلاند التي تصدرت جميع الجولات التأهيلية، فيما توجت الكندية مولي كارلسون بالفضية، وحلت السباحة البيلاروسية يانا نيستسيارافا في المركز الثالث لتتوج بالميدالية البرونزية.

وفي فئة الرجال حقق البريطاني إيدن هيسلوب الميدالية الذهبية، فيما حقق السباحان الرومانيان بريدا كاتالين بيترو وكونستانتين بوبوفيتش الميداليتين الذهبي والفضية على الترتيب.

بطولة العالم للغطس العالي مهرجان أبوظبي العالمي بطولة العالم للغطس للفرق منتخب البرازيل منتخب بريطانيا

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