عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ أسوان: 15 مليار جنيه تكلفة مشروعات "حياة كريمة" حتى الآن

صدى البلد

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن مبادرة "حياة كريمة" يتم تنفيذها بـ 4 مراكز و35 قرية أساسية و109 قرية فرعية، ويتم تنفيذ 823 مشروع بتكلفة تتجاوز 15 مليار جنيه حتى الآن.
 

وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن مشروعات البنية التحتية والخدمية التي تتم داخل المدن والمحافظات تتم داخل القرى بشكل حضاري يليق بالريف المصري القادم بقوة داخل الدولة.


وتابع محافظ أسوان، أن المشروعات تضم كافة القطاعات من صرف صحي ومحطات لمعالجة المياه، معربًا عن سعادته بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالريف المصري والذي له مردود جيد على المواطنين، لكونهم يروا ما يحدث من تطوير أمام أعينهم، معقبًا: "مشكلات الاهالي انتهت بسبب ما يتم تنفيذه من مشروعات"، لافتًا إلى أن هناك 14 مشروع يتم تنفيذها لصندوق "تحيا مصر" بتكلفة أكثر من 6 مليارات جنيه.
 

وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل في مراحله النهائية وسوف يدخل الخدمة في مارس أو إبريل المقبل، وسوف يتم تطبيق التحول الرقمي داخل المحافظة بنسبة 100% في 30 يونيو المقبل، إلى جانب مبادرات 100 مليون صحة التي تضم 9 مبادرات هامة جدًا، بالإضافة لقرار الرئيس السيسي، بصرف تعويضات لأهالي النوبة بعد فترة طويلة، وترك الفرصة لهم لاختيار التعويض المناسب سواء أرض أو وحدة سكنية واختيار المحافظة التي يرغب في الإقامة بها مع صرف تعويضات نقدية، فضلًا عن التصالح في الاعتداء على أراضي الدولة وتقنين الأوضاع. 

ترشيحاتنا

وزير الطاقة الجزائري: نرحب باستثمار الشركات المصرية في مجال الكهرباء والمناجم

زي النهاردة.. الأهلي يخسر من الشباب السعودي عربيا ومنتخب مصر يهزم رومانيا وديا.. نوستالجيا

وزير المالية: تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى خلال أبريل المقبل

ترامب يتلقى جرعة معززة ويمدح إدارته: أنقذت الملايين حول العالم من خطر كورونا

المالية: تحصيل 4.5 مليار جنيه فروق ضريبية مستحقة للخزانة العامة

إحالة حارس مرمى منتخب السودان علي أبو عشرين للتحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مرفوضة.. أحمد موسى: دولة أجنبية ستصدر بيانات ضد أحكام القضاء المصري

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

موجة صقيع .. غدا| أول أيام فصل الشتاء

خايفة من السابقة.. حنين حسام لـ المحكمة: كل يوم بموت ومستقبلي هيضيع

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجواء مرح.. أبطال "تماسيح النيل" يصورون أفيشات الفيلم | صور

أبطال حكاية "حتة من القمر" ومسرحية "سالب واحد" في ضيافة منى الشاذلي

«كله إلا هي».. لماذا صرخ رشدي أباظة ورفض تقبيل هدى سلطان؟!

يوتيرن اسم مؤقت.. تعرف على أبطال مسلسل ريهام حجاج الجديد.. صور

فيديو

حياتى كأم.. روبى تقدم فيلما قريب من شخصيتها | فيديو

الحزن يجتاح طنطا.. تشييع جثمان الطفل "حسام" ضحية الأمطار| شاهد

فيديوجراف.. تحرش وهتك عرض.. نجوم خلف القضبان في قضايا مختلفة

الزيادة لمصلحة الفقراء.. تصريحات وزير المالية عن ارتفاع الأسعار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ