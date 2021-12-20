محافظ أسوان: 15 مليار جنيه تكلفة مشروعات "حياة كريمة" حتى الآن

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن مبادرة "حياة كريمة" يتم تنفيذها بـ 4 مراكز و35 قرية أساسية و109 قرية فرعية، ويتم تنفيذ 823 مشروع بتكلفة تتجاوز 15 مليار جنيه حتى الآن.



وأضاف "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن مشروعات البنية التحتية والخدمية التي تتم داخل المدن والمحافظات تتم داخل القرى بشكل حضاري يليق بالريف المصري القادم بقوة داخل الدولة.



وتابع محافظ أسوان، أن المشروعات تضم كافة القطاعات من صرف صحي ومحطات لمعالجة المياه، معربًا عن سعادته بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالريف المصري والذي له مردود جيد على المواطنين، لكونهم يروا ما يحدث من تطوير أمام أعينهم، معقبًا: "مشكلات الاهالي انتهت بسبب ما يتم تنفيذه من مشروعات"، لافتًا إلى أن هناك 14 مشروع يتم تنفيذها لصندوق "تحيا مصر" بتكلفة أكثر من 6 مليارات جنيه.



وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل في مراحله النهائية وسوف يدخل الخدمة في مارس أو إبريل المقبل، وسوف يتم تطبيق التحول الرقمي داخل المحافظة بنسبة 100% في 30 يونيو المقبل، إلى جانب مبادرات 100 مليون صحة التي تضم 9 مبادرات هامة جدًا، بالإضافة لقرار الرئيس السيسي، بصرف تعويضات لأهالي النوبة بعد فترة طويلة، وترك الفرصة لهم لاختيار التعويض المناسب سواء أرض أو وحدة سكنية واختيار المحافظة التي يرغب في الإقامة بها مع صرف تعويضات نقدية، فضلًا عن التصالح في الاعتداء على أراضي الدولة وتقنين الأوضاع.