عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين

أفضل قطرة لعلاج ارتفاع
أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين

يمكن إستخدام  أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين؛ حيث ان عدم علاجها قد يتسبب في حالات أخرى ربما يتسبب ارتفاع ضغط العين في الإصابة بمشاكل صحية بالعين، مثل: المياة الزرقاء، وقد يصل الأمر إلى فقدان الرؤية عند إهمال العلاج.
 

أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين



ويهدف أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين إلى تقليل الضغط قبل أن يتسبب في مضاعفات خطيرة، مثل: المياه الزرقاء على العين ، أو فقدان الرؤية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي .

 

كيفية حماية العين من أتربة الشتاء ..طبيب يوضح

لهذه الأسباب هؤلاء أكثر عرضة لالتهابات ملتحمة العين


وقد تعمل أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين في الحفاظ على الشكل الدائرى للعين الذي تجده، وتقوم بعلاج اختلال التركيب الكيميائي أو زيادة إنتاج السوائل الخاصة بالعين وعدم القدرة على تصريفها في الاتجاه السليم  والسبب في ارتفاع ضغط العين.
 

أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين


تعد قطرة البروستجلاندين هي أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين حيث يُنصح بها كافة الأطباء المتخصصون بالعيون ويتم استخدامها مرة واحدة بشكل يومي، حيث تساعد على ارتخاء العضلات الموجودة بالعين.

وتعمل السوائل الموجودة بالعين حينئذ بشكل طبيعي بعد استخدام أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين؛ حيث لا يتم تراكم السوائل ولكن مع استخدامها يحذر الأطباء من التعرض لحرقان أو رعشة بالعين وإذا حدث ذلك لابد من الرجوع إليهم على الفور.

ضغط العين ارتفاع ضغط العين علاج ارتفاع ضغط العين قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين أفضل قطرة لعلاج ارتفاع ضغط العين

موضوعات متعلقة

دراسة مصرية: بذور الكتان تقي للكبد والكلى من التسمم

دراسة: خطر الإصابة مرة أخرى بأوميكرون يفوق دلتا بـ5 أضعاف

خبر سار.. دراسة تظهر فاعلية هذا العلاج لمكافحة أوميكرون

دراسة تكشف: لقاحات الإنفلونزا لا تكافح سلالة المتحور الحالي

ترشيحاتنا

دعاء القهر والظلم من الزوج وحكم قول «حسبي الله ونعم الوكيل»

سعر الدولار في البنوك اليوم 21-12-2021

هل الشعر المستعار حرام لو كان للتزين للزوج؟.. الإفتاء تجيب

الطب الشرعي: دماء المتهم بدهس طلاب الشيخ زايد تحتوي كوكايين وكحول.. تفاصيل

عيد ميلاد هاني شاكر.. أهم أعماله الفنية وصلة قرابته بالفنانة معالي زايد

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

هل يجوز التيمم من الجنابة بدلا من الغسل بسبب البرد ؟

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

الذنوب التي تجلب الفقر.. 17 معصية يستهين بها كثيرون فتضيق أرزاقهم

شديد البرودة بـ8 درجات مئوية في القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

بسبب الصلاة.. راكب قطار مسلم يتعرض لهجوم حاد في الهند|فيديو

إيهاب توفيق يواصل تألقه بـ إنت اختياري ويشعل حفل الكريسماس بأغاني التسعينيات..صور

بدلا من افتراسه.. شاهد لبؤة تحتضن رجلا بقوة في مقطع غريب

فيديو

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

مش طالبة غير رحمة حضرتك.. شاهد حنين حسام أمام القاضي أثناء محاكمتها

حياتى كأم.. روبى تقدم فيلما قريب من شخصيتها | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ