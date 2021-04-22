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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هذه الأسباب تجعل النساء تخضع لعملية تجميل الجفون

جفون العين
جفون العين

جفون العين من أبرز المناطق في الوجه التي تحتاج إلى عناية شديد مع تقدم العمر، لأنها من أبرز المناطق التي تظهر عليها علامات الشيخوخة، لذلك تبحث السيدات دومًا على عمليات تجميل رخيصة الثمن.

وعلق الدكتور نبيل فقيه ، نائب رئيس الجمعية الإسبانية لجراحة تجميل الوجه سابقا و أخصائي في جراحة تجميل وترميم الوجه والفكين في لبنان، أن السيدات في عمر الثلاثين والأربعين يميلون إلى فكرة عمليات التجميل وخاصة جفون العين.

فيما يلي أهم  أسباب تدفع النساء والرجال الأصغر سنًا إلى إجراء جراحة تجميل الجفن:
 

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1-  استعادة الشكل الأصغر للعيون

تبحث السيدات دائما على جراحات تجميلة لاستعادة الشكل الأصغر سواء للعين أو الوجه بالكامل، ويحتوي الجلد على كمية أقل من الكولاجين وهو بروتين طبيعي يجعل البشرة متينة وعندما يحدث هذا في سن مبكرة  لا يستطيع الجلد تحمل الجاذبية لذلك يترهل أكثر من المعتاد. 



2- راحة وثقة

عندما تظهر علامات الشيحوخة على وجه السيدات فإنها تفقد الثقة بنفسها أكثر من اللازم، لذلك تبحث عن طرق لتعيد الثقة بنفسها، والتي من أبرزها عملية تجميل جفون العين.


3- المزيد من الفرص

عندما تكون السيدات في شكل جمالي جيد ومظهر جذاب، فإن ذلك يتيح لها فرص عديدة وذهبية، سواء في العمل أو الزواج.


4- وقت أقل أمام المرآة

كل شخص لديه طريقته في التعامل مع العمر في الوجه، يختار بعض الأشخاص التعامل معها باستخدام الحيل والتقنيات لجعلها أقل وضوحًا، عندما يتعلق الأمر بالجفون وترهل الجلد حول العينين لذا يقومون بتقنية التحديد مع مستحضرات التزيين، يمكنك قضاء عدة دقائق إضافية كل يوم أمام المرآة برسم ومزج ألوان مختلفة لجعل جفونك تبدو أصغر سنًا، بعد جراحة الجفن، يمكنك قطع هذا الجزء من روتينك الصباحي لانه سيكون لديك مظهر جفن طبيعي تحت الحاجب وليس رسما لما تود الحصول عليه حقا.
 

جفون العين عمليات تجميل نبيل فقيه النساء والرجال أسباب جفون العين

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