طارق الأدور يكشف سبب استبعاد كيروش لـ طارق حامد وحسين الشحات

كشف الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، سبب استبعاد مدرب منتخب مصر لكرة القدم كارلوس كيروش، لـ طارق حامد و حسين الشحات، من قائمة المنتخب الوطني.

وأضاف الأدور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن كيروش يميل إلى اللاعبين المحترفين في الدوريات الاجنبية، لافتا إلى أن كيروش يرى أن عمر مرموش هو الخيار الأول لديه.

وتابع الناقد الرياضي، أن حسين الشحات نفس مركز محمد صلاح، وكيروش يرى أن الشحات لا يقنع، مستدركا أن إمام عاشور مشاركته الهجومية أفضل.

وأكمل الأدور، أن كيروش يرى أن زيزو ومصطفى فتحي أفضل من الشحات، لافتا إلى أنه غير مقتنع بطارق حامد لأن تاريخه مع المنتخب لا يرى أنه جدير باللعب فيه وهناك الأفضل.



