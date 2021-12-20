مهند لاشين: سعيد بثقة كيروش وهذا دور محمد صلاح معنا فى كأس العرب

"خرجنا بالعديد من المكاسب من بطولة كأس العرب" بهذه الكلمات بدأ متوسط ميدان منتخب مصر "مهند لاشين تصريحاته عقب عودة منتخب مصر من قطر واحتلاله المركز الرابع بكأس العرب.

وقال لاشين: "في بداية حديثي أود أن أشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر على إتاحة الفرصة والتواجد مع المنتخب في هذه البطولة، هذه شجاعة تحسب لهم عكس أجهزة فنية أخرى".

وأضاف :"جميع العناصر الجديدة جنود لمنتخب مصر في أي وقت، أرى أننا قدمنا بطولة جيدة، كان هدفنا منذ أول تجمع أن نحصل على البطولة، على الرغم من أننا لم نلعب مع بعضنا البعض قبل ذلك وهذا أول ظهور لنا، لكن كان كل حديثنا هو نحن نرتدي قميص منتخب مصر ومطالبين دائمًا بالفوز واللعب بجدية منذ أول مباراة".

وتابع : "الأداء كان يتطور من مباراة لمباراة، وحصلنا على العديد من المكاسب وأتمنى أن نبني على ذلك في المستقبل".

وأكمل : "أبرز المكاسب؟ وجوه جديدة تنضم لأول مرة للمنتخب، اكتسبنا الثقة، حدث انسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، كسبنا احترام الجميع في بطولة كبيرة فيها ضغط جماهيري وإعلامي".

واستطرد : "أبرز الكواليس؟ كان هناك اهتمام كبير من اللاعبين المحترفين في الخارج، فقد تواصل معنا محمد صلاح أكثر من مرة سواء قبل المباريات لتشجيعنا أو بعدها للمباركة أو دعمنا للقادم".

واختتم : "أبرز نصائح كيروش؟ كان يقول لنا العبوا بحرية واستمتاع وأظهروا للناس موهبتكم وأنكم لاعبين جيدين، أسلوب لعبه بسيط يسهل من طريقة لعبنا، كان يعقد معنا اجتماعات كثيرة لكي نحفظ أسلوبه وقد كان".