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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن الكاشف: رواد التواصل الاجتماعي أثنوا على أداء المنتخب الوطني.. فيديو

المنتخب المصري
المنتخب المصري

 


قال  إيمن الكاشف المعلق الرياضي ، إن المنتخب المصري لم يكن من أهدافه أحراز لقب "كأس العرب" ولم يكن أحد لديه شغف للبطولة واعتبرنا إنها بطولة ودية وهبنا لمشاهدة اللاعبين اللى اختارهم كيروش للتجربة حتى نخرج منها بعنصر أو عنصرين نضيفهم للتشكيلة الأساسية التي نعلم ملامحها.

وأوضح أيمن الكاشف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" ، أن المنتخب ذات لديه الحماسة أثناء المباريات وحقق انتصارين متتالين وبعدها قابلنا " البع بع " الجزائر وهو فريق لا يقهر وبعدها قابلنا تونس وفازت علينا بهدف في اللقطة الاخيرة وكنا نتمني الفوز علي قطر بأكثر من فرصة ولكن لم يقدر لنا الحظ .

وتابع الكاشف، أن رواد التواصل الاجتماعي أثنوا علي اداء المنتخب الوطني وكيروش مدرب كبير وقادر علي تحقيق نتائج جيدة فيما هو قادم وكيروش يثبت قاعدة في المنتخب الآن وهي ان الجميع قادر علي التمثيل الدولي .

المنتخب المصري رواد التواصل المنتخب الوطني التواصل الاجتماعي الجزائر منتخب تواصل الاجتماعي كأس العرب

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