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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالاهتمام بذوي الهمم وتوفير كافة السبل لهم

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً بحضور مديري مدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة، ورحاب رشاد مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، للوقوف على الجهود المبذولة للاهتمام بذوي الهمم، وتوفير كافة السبل لتعليم هادف وحياة كريمة داخل وخارج المدارس.

 

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمديري مدارس التربية الخاصة مشيرا إلى الدور العظيم الذي يقومون به مع أبنائنا من ذوي الهمم، مؤكداً أنهم بمثابة الكنز النقي الذي رزقنا الله تعالى إياه ووجب علينا، وعلى كل من يعمل في هذا المجال الحفاظ على هذا الكنز الثمين والاهتمام به.

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وشدد وكيل الوزارة على إزالة كافة العقبات والتحديات داخل المدارس لتسهيل العملية التعليمية لهم، مشيراً إلى أن العمود الفقري للعملية التعليمية كاملة هو "المعلم"، وأن العملية التعليمية تقوم بدور أساسي وفعال في المجتمع فالمعلم هو من يبني العقول وأن طلابنا من ذوي الهمم بحاجة للمعلم الأب الذي يجمع بين تقوى الله في أبنائه وتعليمهم وإرشادهم للطريق السليم وتخريج جيل مبدع ومتميز بعلمه وخلقه.

وأكد وكيل الوزارة اهتمام الدولة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصا بالغا لضمان حقوق أبنائنا من ذوي الهمم في التعليم والرعاية الصحية والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وانساني.

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التربية والتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي كفر الشيخ السيسي مديرية التربية والتعليم حياة كريمة

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