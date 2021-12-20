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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا عبد العزيز تخضع لمسحة طبية للتأكد من تعافيها من فيروس كورونا

صدى البلد

تخضع الفنانة دنيا عبد العزيز لمسحة طبية جديدة غدا الثلاثاء؛ للتأكد من شفائها من فيروس كورونا المستجد .

وكان  صدى البلد  قد كشف أن الفنانة دنيا عبد العزيز،قد أصيبت  بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة إيجابية منذ أسبوعين .

وتخضع حاليا دنيا عبد العزيز للعزل المنزلي منذ الخميس قبل الماضي، حيث تم إلغاءعرض مسرحية "زقاق المدق" التي تشارك دنيا في بطولتها، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسرحية زقاق المدق تم عرضها لمدة شهر على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية ، وحققت نجاحاً كبيراً .

مسرحية زقاق المدق:

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى.

مسرحية زقاق المدق  رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

 

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز، مشاركتها في حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" بطولة نضال الشافعي، وميمى جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، أحمد حلاوة، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

تدور أحداث الحكاية حول نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز الذين يجسدان زوجين تحدث بينهما العديد من المشاكل فينفصلا، ويحاول أهلهما الإصلاح بينهما، فى إطار تشويقى كوميدي.

دنيا عبد العزيز الفنانة دنيا عبد العزيز فيروس كورونا المستجد المسحة إيجابية زقاق المدق

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