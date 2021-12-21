الأهلي يقرر قيد كل لاعبيه الجدد قبل مواجهة الرجاء في السوبر الإفريقي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن قيد 6 لاعبين في القائمة الإفريقية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الرجاء الرياضي المغربي.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي في الثامنة من مساء غدٍ، الأربعاء، في بطولة السوبر الإفريقي والمقرر إقامته في قطر.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات له "قمنا بقيد 6 لاعبين في القائمة الأفريقية قبل مواجهة الرجاء في السوبر".

وأضاف عبد الحفيظ "اللاعبين هم بيرسي تاو، لويس ميكسيوني، أحمد حمدي عبد القادر، عمار حمدي، كريم فؤاد، حسام حسن".

ويواصل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني تحضيراته للقاء السوبر، حيث أنه انضم لبعثة الفريق اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العرب الأخيرة.