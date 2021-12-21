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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون بين وزارة الاتصالات والبنك العربي الأفريقي.. التفاصيل الكاملة

صدى البلد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ شريف علوى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك العربى الأفريقى الدولى بهدف دعم مهارات الكوادر الشابة والتعاون فى إعداد الكوادر المتخصصة بما يعزز من فرص عملها لصالح البنك فى التخصصات التكنولوجية المختلفة.

وقع البروتوكول الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والسيدة/ إنجى وهدان رئيس قطاع الموارد البشرية لمجموعة البنك العربى الأفريقى الدولي.

أوضح الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يعد تجسيدا لرؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، والتى تهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية والمتطلبات الفعلية لسوق العمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد الشباب على أعلى مستوى، بما يتواكب مع التطور العالمى المتلاحق فى مجالات التكنولوجيا وعلى النحو الذى يؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة.
 وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل قاسما مشتركا فى كافة القطاعات ومنها قطاع الخدمات المالية والمصرفية مع تعاظم دور التكنولوجيا المالية والاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة لتحسين كفاءة وفعالية عمليات التشغيل بالمؤسسات المالية ومع التطور السريع الذى تشهده عمليات التحول الى الاقتصاد الرقمى .
وأضاف الأستاذ / شريف علوى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة البنك العربى الأفريقى الدولي: "نتشرف بأن يكون لنا السبق فى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك لقناعة إدارة البنك بالدور الرئيسى للبنك العربى الأفريقى الدولى فى تطوير المهارات البشرية للسوق المصرى بصفة عامة، ودعم مهارات الكوادر الشابة والتعاون فى إعداد الكوادر المتخصصة، والذى يأتى تماشيا مع استراتيجية البنك فى الاستثمار فى الكوادر الشابة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة لما لها من دور أساسى فى تطوير و تفعيل المنتجات والتطبيقات والخدمات الرقمية الخاصة بالبنك. ويمثل هذا التوجه العنصر الأساسى فى استراتيجية البنك والتحول الشامل فى أسلوب التعامل مع العملاء سواء من خلال منتجات بنكية متطورة، وكذلك تطوير أسلوب خدمة العملاء.
 هذا وبموجب البروتوكول؛ سيقوم معهد تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برامج تدريبية لصالح البنك العربى الأفريقى الدولي، والتى تتفق مع خطط عمله؛ وذلك فى مجالات التكنولوجيات عالية الطلب وكذلك المتقدمة، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر تطبيقات المحمول وتطبيقات الويب وأمن المعلومات والحوسبة السحابية وغيرها؛ على أن يتم التنفيذ بشكل مرحلى فى ضوء خطط البنك التنفيذية.
كما ينص البروتوكول على أن يتشارك الطرفان فى تصميم البرنامج التدريبي، واختيار المتدربين، والإشراف على مشاريع الخريجين، وخلق فرص عمل بالإضافة الى التقييم النهائى للبرنامج؛ فيما يتولى معهد تكنولوجيا المعلومات بإعداد متطلبات التدريب وتنفيذ البرنامج، ومتابعة أعماله فى مقر البنك العربى الافريقى الدولي.

ويُنفذ معهد تكنولوجيا المعلومات التدريب وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من التدريب فى التخصص الفنى Mearn Developer؛ حيث سيتم تنفيذ البرنامج التدريبى من خلال اتباع نهج مختلط، يشمل المحاضرات التدريبية المباشرة بالإضافة إلى المحاضرات عبر الإنترنت و التدريب اثناء العمل فى مقرات البنك العربى الافريقى الدولي
 

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