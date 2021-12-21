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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 15 عاما لمتهم بقتل فتاة في الشرقية

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لشاب متهم بقتل فتاة لحبه لها وعدم رغبتها في الزواج منه داخل مسكنها بقرية أولاد سيف التابعة لمركز ومدينة بلبيس.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بالعثور على " أ.م" 20 سنة  عاملة بأحد المصانع مقيمة قرية أولاد سيف دائرة  مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة داخل المسكن، وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة الخنق، وتوجد شبهة جنائية فى الوفاة.

تم تشكيل فريق بحث وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عبدالله م ع  21 سنة، مقيم العاشر من رمضان.

وأضافت التحريات أن المتهم تقدم لخطبة المجني عليها عدة مرات فيما قابلت أسرتها طلبه المتكرر بالرفض، وفي يوم الواقعة توجه إلى منزل المجني عليها مستغلا عدم تواجد أسرتها، وعاتبها لعلمه بنيتها الارتباط بأحد زملائها في العمل فطلبت منه المغادرة إلا أنه رفض، فهددته بالصراخ والاستغاثة بالجيران فضربها بمكواة وخنقها بسلك المكواة وسرق هاتفها المحمول ولاذ بالفرار.

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تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وأقر بما أسفرت عنه التحريات، وأنه كسر الهاتف، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 13971 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية ضبط فريق ضباط المشدد متهمين السجن

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