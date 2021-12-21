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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ٣ طن مواد غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مدريتي التموين والطب البيطري ، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة احمد ابراهيم و مفتشي الإدارة وتم تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الطحينة لوجود سلع مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على طن سمسم +٢ طن ملح طعام مجهول المصدر علي ذمة المحضر.

 

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب ثلاجات اللحوم لوجود منتجات مجهوله المصدر وتم التحفظ على ١٥ كيلو برجر+٢٢ كيلو سجق بلدي مجهول المصدر علي ذمة المحضر وتحرير محضر ضد أحد أصحاب أنشطه للبيع بازيد من السعر الرسمي للسجائر.

 

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كما تم تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين لقيامه بالبيع بازيد من السعر الرسمي للمقررات االتموينية وتحرير عدد ٣ محاضر ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

الشرقية ضبط تحرير مجهول المصدر المصانع الطب المخابز الحملات الرقابية

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