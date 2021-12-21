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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد الاختبارات الدولية والتقييم الوطني

اختبارات التقييم
اختبارات التقييم بالمعاهد الأزهرية

تقفد الدكتور سلامه داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني وكيل قطاع المعاهد، الاختبارات الدولية والتقييم الوطني، التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور سلامه داود، خلال تفقده معهد الغد المشرق الأزهري بالتجمع الخامس؛ لمتابعة الاختبارات التي انطلقت اليوم الثلاثاء، في 115 معهدا أزهريا على مستوى الجمهورية؛ حرص الأزهر على تطبيق الاتجاهات التعليمية الحديثة بالتعليم الأزهري، لمواكبة التطورات المختلفة بمجال التعليم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب والمدرسين، لإعداد أجيال قادرة على رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الاختبارات تعد مؤشرا هاما لقياس مستوى تحصيل الطلاب في المواد الدراسية الأساسية والمهارات التعليمية، والتي تعتبر ركائز رئيسة للمسيرة التعليمية للطلبة، نهدف من خلالها الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة في الدول المتقدمة، والتي تؤدي إلى معدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.

ويشارك 115 معهدا أزهريا على مستوى الجمهورية في الاختبارات الدولية (تيمس- بيزا- بيرلز)، والتي تستمر لمدة يومين في مادتي اللغة العربية والرياضيات لطلاب الصف الخامس الابتدائي، وتشرف عليها  منظمات عالمية تتمتع بخبرة وكفاءة عالية في مجال التعليم وتقويمه، كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة الدولية لتقويم التحصيل التربوي.

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