عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علامات قبول التوبة من العبد المذنب.. دار الإفتاء تكشف عنها

التوبة
التوبة

علامات قبول التوبة من الله ، ورد في القرآن قوله تعالى "وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" فالله أنعم عليك وشرح صدرك لتتوب، فطالما أن اللسان لهج بالتوبة والاستغفار وأن القلب ندم على الذنب اعلم أن الله يريدك ولو لم يريدك الله لأغلق قلبك عن التوبة.

علامات قبول التوبة

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان من علامة قبول التوبة أن العبد عزم على التوبة ويسرها الله تعالى، حتى يندم القلب على فعل المعصية، فنطق اللسان بالتوبة هو بأمر من الله لأن الله يريد أن يقبلك من هذا الباب.

وأضاف أنه ينبغي على المسلم المذنب ألا يقنط من رحمة الله، ويقول "معقولة ربنا هيغفرلي كل الذنوب دي" منوها أنه يغفر أعظم من الذنوب التي يتعظمها العبد ويظن أن الله لن يغفر له.

وتابع : كلما كان الذنب عظيما فالله أعظم، فالله أكبر وأعظم من ذنوب العباد، طالما أنهم تابوا من هذه الذنوب.


أفضل أوقات التوبة
 وعلى المسلم أن يبادر بالتوبة من الذنوب التي اقترفها في حياته قبل أن يفاجئه الموت أو المرض، فوقتها لا يستطيع العودة ولن يفيده التأخير، وعليه أن يكون على يقين تام بأن الله يقبل التائبين ولو كانت ذنوبهم مثل زبد البحر.

وقت صلاة التوبة
 ويستحب للمسلم أن يصلي صلاة التوبة، وبعدها يدعو دعاء صلاة التوبة ، وفيه يستغفر الله عن الذنب الذي ارتكبه ويعزم ألا يعود إليه مرة أخرى، حتى يغفر الله له ويتوب عليه.

وصلاة التوبة ركعتين لمن أذنب ذنبا، ويريد أن يتوب إلى الله، ويستحب أن يسبقها بإخراج الصدقة، لان الصدقة تفتح باب القبول.

كيفية التوبة من الذنب المتكرر
 الإنسان إذا تورط وارتكب جريمة الزنا، ينبغي عليه أولا أن يستر نفسه ولا يجاهر بما فعل محدثًا غيره بما فعل، وعليه أن يندم ندمًا شديدًا ويتوب إلى ربه ويصر على عدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى.

كما ينبغي أن يستزيد من الأعمال الصالحة كما قال الله تعالى: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ (114)»هود.

والتوبة بعد ارتكاب الذنب الكبير تكفي ولا تحتاج إلى كفارة، لأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا، فمهما ارتكبت من معاصي جدد حياتك مع الله بالتوبة والمغفرة والاهم عقد النية بعدم العودة إلى ذلك أبدا.
ويعتبر دليل قبول التوبة؛ هو التوفيق للعمل الصالح بعدها.

شروط التوبة
 الصدق في الندم والحرقة على التفريط في حق الله والعزم على عدم العودة إلى الذنب وثالثًا الإنابة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار، ومن آداب التوبة التي عد منها: اختيار الصحبة الصالحة والبعد عن الأسباب المؤدية إلى الذنب.
 

كيفية صلاة التوبة من الزنا
 وصلاة التوبة، مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة؛ فيستحب للمسلم إن وقع في المعصية أن يتوضأ ويحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين.

وورد عن النبى – صلى الله عليه وسلم – حديثًا يؤكد وجود صلاة للتوبة، وعدد ركعاتها اثنان؛ يجتهد فيهما المذنب بأن يستحضر قلبه ويخشع لله –تعالى-، ثم يستغفر الله، فيُغفر له "إن شاء الله تعالى".

وحول كيفية صلاة التوبة، روى عن أبي بكر - رضي الله عنه- قال:« سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ»، ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾، ( سورة آل عمران: الآية 135)»، أخرجه الترمذى.


فضل التوبة

ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن فتح لها باب التوبة ، فلا تنقطع حتى تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها.

ومن رحمته تعالى بهذه الأمة كذلك أن شرع لهم عبادة من أفضل العبادات ، يتوسل بها العبد المذنب إلى ربه ، رجاء قبول توبته ، وهي "صلاة التوبة" وهذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الصلاة.

فعن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال:(ما من رجلٍ يذنب ذنبًا، ثمَّ يقوم فيتطهر، ثمَّ يصلِّي - وفي رواية: ركعتين - ثمَّ يستغفر الله؛ إلا غفر الله له).

دار الإفتاء الذنوب علامات قبول التوبة الفتوي دار الإفتاء المصرية صلاة التوبة

ترشيحاتنا

الحرارة تصل لـ 6 درجات.. الأرصاد تحذر من أجواء شتوية باردة الليلة| فيديو

موسيماني يستقر علي تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي.. تفاصيل

أحمد الشامي: مبحبش أنشر حاجة عن حياتي عشان بحافظ على البيت.. فيديو

الدوري المصري.. سموحة يعمق جراح الإسماعيلي ويخطف منه فوزا قاتلا

الحكومة الفلسطينية تشيد بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة

فرمان من كيروش.. تأجيل بداية معسكر منتخب مصر لـ أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الصحة العالمية : أوميكرون قد يكون حلا لآزمة كورونا

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

مواجهة الأوبئة وحماية الجيش الابيض.. مجلس النواب يتصدي لـ كورونا بـ4 تشريعات

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

لاستشعار الحرج.. إحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين في تهريب الآثار الكبرى لدائرة أخرى

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نزل على ركبته.. شاهد لفتة إنسانية من أبوالغيط مع طفل إماراتي

بعد تشوه وجهها.. ظهور الأميرة مريم لأول مرة في احتفال بـ جامعتها|فيديو

الفيروس يزداد خطورة.. المدة التي يحتاجها أوميكرون حتى ظهور الأعراض تخيف العلماء

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

فيديو

نقيب المأذونين يرفض حبس الرجل حال زواجه بأخرى دون استئذان زوجته.. ما القصة؟

ابنة عفاف راضي تكشف تفاصيل تعرضها لـ التحرش .. فيديو

منهم ميسي.. مشاهير عانوا من مرض التوحد وتغلبوا عليه.. تعرف عليهم (فيديو)

ماتت فجأة قبل الاختلاء بها في شقة زميله .. صديق فتاة كفر شكر يكشف تفاصيل وفاتها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ