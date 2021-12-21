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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم 2-0 على طلائع الجيش فى الدوري

بيراميدز
بيراميدز

انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أحداث الشوط الأول أمام طلائع الجيش متقدما بهدفين دون رد ، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الاسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز .

سجل الهدف الأول  المهاجم المخضرم محمود وادي فى الدقيقة 29 من زمن المباراة بعد عرضية من الناحية اليسرى استقبلها رمضان صبحي الذي هيأها لمحمود وادي الذي سدد الكرة مباشرة فى شباك محمد بسام .

وأضاف الهدف الثاني لبيراميدز علي جبر فى الدقيقة 32 من زمن اللقاء ، عقب استقبل العرضية من الناحية اليسري عن طريق ابراهيم عادل سددها علي مباشر  فى أعلى شباك حارس طلائع الجيش محمد بسام .

 

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:


 شريف إكرامي، حسين السيد، علي جبر، أحمد فتحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، وليد الكرتي، ايريك تراوري، ابراهيم عادل، رمضان صبحي، محمود وادي".

 

ويلعب طلائع الجيش بتشكيل مكون من:


 محمد بسام، مصطفى الزناري، خالد سطوحي، محمد الجويني، أحمد هاني، عمرو السيسي، مهند لاشين، عبدالرحمن شيكا، رامز مدحت، أحمدي سمير، ميدو جابر".

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

بنادي بيراميدز طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز محمود وادي علي جبر رمضان صبحي

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