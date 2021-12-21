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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث مع السفير الياباني سبل التعاون بين البلدين ..صور

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السفير OKA Hiroshi، سفير دولة اليابان لدى القاهرة الذي تولى مهام منصبه مؤخرًا؛ خلفًا للسفير "نوكي ماساكي".

واستهل "العناني"، اللقاء بالترحيب بالسفير، مقدماً إليه التهنئة على توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له إقامة ممتعة في مصر، وأن تشهد فترة عمله مزيداً من التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

ومن جانبه، أشار السفير الياباني، إلى حرصه على أن يكون لقائه بالوزير أول لقاءاته الرسمية في مصر بعد توليه مهام منصبه سفيرًا لبلاده في القاهرة، مقدماً التهنئة للوزير على حصوله على وسام الشمس المشرقة الذي منحه له إمبراطور اليابان، كما وجه الشكر على حضوره نيابة عن الرئيس السيسي مراسم تنصيب الإمبراطور "ناروهيتو" إمبراطور اليابان في أواخر عام 2019.  

كما تحدث السفير عن شغف السائح الياباني بالمقصد السياحي المصري حيث يعد من المقاصد السياحية المفضلة بالنسبة له وخاصة أنه يقدم له الفرصة للاستمتاع بالشواطئ الخلابة وزيارة الأماكن السياحية والأثرية المختلفة ومشاهدة الآثار المصرية الفريدة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وأشار وزير السياحة والآثار خلال اللقاء إلى عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر واليابان في كافة المجالات وخاصة في مجال السياحة والآثار والتي تشهد العديد من أوجه التعاون المختلفة ومنها التعاون القائم في مشروع المتحف المصري الكبير واستخراج وترميم مركب خوفو الثانية، وكذلك في مجال السياحة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآليات دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من اليابان وخاصة في ظل شغف واهتمام السائح الياباني بالمقصد السياحي المصري، حيث أكد السيد الوزير على استعداد وجاهزية المقاصد السياحية المصرية لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم والسائحين اليابانيين بشكل خاص.
 

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار السياحة والاثار

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