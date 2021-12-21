جامعة حلوان: نعمل على تحقيق معايير التميز بالبحث العلمي

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، العديد من ورش العمل بنظام الاون لاين عبر تطبيق zoom ، بهدف دعم البحث العلمى و تنمية قدرات الباحثين وزيادة عدد الابحاث المنشورة دوليا لرفع مكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية.



ويتم تنفيذ هذه الورش تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تحرص على الاهتمام بالبحث العلمى و الباحثين و تنمية مهاراتهم لذا يحرص مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان على تنظيم سلسلة ورش عمل افتراضية بنظام الاون لاين للنهوض بالبحث العلمي ، حيث يعد عملية تهدف إلى إنشاء تقنية جديدة توفر ميزة تنافسية على المستوى الوطني والعالمي، لذا تلعب الجامعة دورا حيويا فى نشر المعرفة لتحقيق أعلى معايير التميز في البحث.



وفى هذا الاطار قد نظم المركز ورش عمل تحت عنوان " ادارة البيانات البحثية ، الارشادات و التوجيهات و الممارسات " ، و تضمنت ورشة العمل التطرق إلى أهمية البيانات البحثية فى الاتصال العلمي، شرح أنواع البيانات البحثية، توضيح التخطيط لإدارة البيانات البحثية.

-ممارسات وإرشادات لإدارة البيانات البحثية، بالإضافة إلي مستودعات البيانات البحثية.

