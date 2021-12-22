عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات فرنسية.. طريقة عمل كرات الدجاج المقلية

طريقة عمل كرات الدجاج
طريقة عمل كرات الدجاج المقلية

تعتبر طريقة عمل كرات الدجاج المقلية من أهم الأكلات الفرنسية الشهيرة والتي تقدم مع المكرونة الاسباجيتي، ومن ثم تناقلت في المطبخ العالمي، لذا إن كنتم من عشاق التجديد فعليكم بتجربة هذه الوصفة المميزة والشهية والتي ستنال إعجاب الأطفال والكبار.
 

أكلات لبنان .. طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

اليمن.. طريقة تحضير مندي الدجاج بالخطوات

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات الدجاج المقلية والمقتبسة من المطبخ الفرنسي، ولا تستغرق سوى 30 دقيقة بحد أقصى، وتكفي هذه الوصفة لـ 6 أشخاص، ويمكن تقديمها على الغداء مع المكرونة والسلطة الخضراء أو الطحينة، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية ..

 

طريقة عمل كرات الدجاج المقلية
 

طريقة عمل كرات الدجاج المقلية


مقادير طريقة عمل كرات الدجاج المقلية :
500 جرام دجاج مفروم
بصلة مفرومة
½ كوب بقسماط مطحون
2 ملعقة كبيرة صنوبر محمص مفروم
¼ كوب كزبرة طازجة مفرومة
½1 ملعقة صغيرة كمون
½1 ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل
2 ملعقة كبيرة طحين
زيت للتحمير

طريقة عمل كرات الدجاج المقلية :
1- يمزج الدجاج مع البصل، البقسماط المطحون، الكزبرة، الصنوبر، الكمون، البابريكا، الملح والفلفل في وعاء كبير.
2- يشكل المزيج على هيئة كرات صغيرة، ثم نقوم بتصفيتها في صينية مفروشة بورق الخبز، وتدخل إلى البراد لمدة ساعة.
3- يتم تسخين الزيت للتحمير، وتغطى كرات الدجاج بالطحين ، ونقوم بنفض الطحين الزائد منها.
4- يتم قلي كرات الدجاج لمدة 8 دقائق، ونقوم بتقليبها مرة واحدة بعد نصف المدة.
5- تقدم كرات الدجاج المقلية مع المكرونة الإسباجيتي أو البطاطس المقلية .

كرات الدجاج طريقة عمل كرات الدجاج كرات الدجاج المقلية أكلات فرنسية وصفات المطبخ الفرنسي

موضوعات متعلقة

أكلات فارسية.. طريقة عمل أرز الجولوف

أكلات سهلة فى الشتاء .. طريقة عمل أقراص البطاطس بالدجاج

أكلات خليجية.. طريقة عمل سلطة المكرونة بالزبادي

أكلات اليمن .. طريقة عمل المندي

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني: ممارسات إسرائيل أحادية الجانب تقوض حل الدولتين

تزيد عن 400 ألف جنيه .. طرح لوحات مرورية جديدة فى مصر

مفاجأة سارة .. لقاح جديد ضد متحور أوميكرون

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

دعاء الفجر للنجاح .. كلمات لا ترد مع سقوط الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

لماذا لا تدخل الملائكة بيت منْ يؤخر غسل الجنابة؟ معلومات لا يعرفها الكثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

وصول أولى رحلات نوفا آير السويدية إلى مطار الغردقة.. صور

العندليب اختار اسمها الفني.. كيف تجرأت نجلاء فتحي وطلبت الزواج من حمدي قنديل؟

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ