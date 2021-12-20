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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات لبنان .. طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

كبدة الدجاج
كبدة الدجاج

تعد كبدة الدجاج بدبس الرمان من أشهر أكلات لبنان التي تتمتع بمذاق شهي وطيب وفي نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية وتكلفتها في متناول يد الجميع.

نقدم لكم طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل كبدة بالبطاطس للشيف شربيني

بالخطوات.. طريقة عمل كبدة بدبس الرمان

مقادير كبدة الدجاج بدبس الرمان
كبدة الدجاج 

ملح

فلفل اسود 

عصير ليمون 

خل 

ماء مغلى

ثوم مفروم 

بصل احمر شرائح 

دبس رمان 

زيت زيتون 

حبوب رمان 


طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
* ضعي الكبدة مع الماء المغلى و الخل اولا حتى تسلق و نتخلص من اى زفارة بها ثم تصفى جيدا و توضع الكبد المصفاه مع البصل الاحمر و زيت زيتون على النار مع ملح وفلفل

* أضيفي الثوم المفروم و تترك حتى يتغير لونها و تنضج قليلا ثم ضعي عصير الليمون و يترك حتى يتجانس مع الكبد تماما ويضاف دبس الرمان و تترك حتى تنضج تماما ثم تقدم كبدة الدجاج مع حبوب الرمان

 

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