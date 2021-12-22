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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تاريخ مصر .. مكانة اللغة العربية وعظمتها بثقافة الجيزة

فعاليات ثقافية بالجيزة
فعاليات ثقافية بالجيزة

برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة،  بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة برئاسة الفنان جلال عثمان مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث اقامت مكتبة صول ندوة بعنوان "لغتنا الجميلة" وذلك بالتعاون مع مدرسة صول الثانوية، حاضرها أحمد محمد البكري تحدث فيها عن نشأة اللغة العربية، ومكانتها، واهميتها، وكيفية الحفاظ عليها واحياء جمالياتها.

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"التراث وأهميته وأنواعه" في محاضرة بقصر ثقافة الأسمرات

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"نساء لها تاريخ" محاضرة في قصر ثقافة الطارف


أقامت مكتبة الطلبة محاضرة بعنوان "التطرف والإرهاب" تناولت الفرق بين التطرف والإرهاب، وأسباب جنوح الشباب للتطرف، وسلبيات المجتمع المتطرف، وكيفية علاج هذه الظاهرة، إلى جانب محاضرة بعنوان"أهمية العمق المصرى الأفريقى"، ببيت ثقافة طموة ألقتها مسئول النشاط، دارت حول أهمية موقع مصر الجغرافي فى القارة الافريقية ودور  مصر  فى علاقاتها مع الدول الأفريقية من الناحية السياسية والإقتصادية، كما عقدت مكتبة اطفيح محاضرة بعنوان " الهجرة غير الشرعية" دارت حول أسباب الهجرة غير الشرعية، وأنواعها، والإنتهاكات المتعلقة بها، والعقوبات التي تفرضها الدول على هذه الظاهرة. 


قدم  بيت ثقافة صفط اللبن ورشة حكي عن كيفية الحماية من الأمراض والفيروسات، وكيفية انتقال الأمراض وطرق الوقاية من الأمراض المعدية، بينما قدمت مكتبة الكوم الأحمر مسابقة فى المعلومات العامة عن "تاريخ مصر" بالتعاون مع مدرسة الكوم الأحمر، فيما قدمت مكتبة دور التربية تدريبات فنون شعبية للفنان سيد المصرى، وعرض بروچيكتور لفيلم كرتون "كوكو". 


نظم نادي أدب قصر ثقافة الجيزة ندوة مفتوحة عن "شعر العامية" تناولت شعر العامية في الحياة الثقافية وبداية هذا الشعر وموقعه بين ألوان الأدب، أدارها د.ربيع شكري سلامة، كما استكملت فرقة الجيزة للموسيقى العربية البروفات مع الفنان السيد رمضان، بالإضافة إلى ورشة أشغال فنية لعمل كارت معايدة للسنة الجديدة، وورشة فنون تشكلية لتعليم رسم عناصر نباتية، وأيضا ورشة تدريب فيولينه وباليه، وكذلك أقامت مكنبة منشأة البكاري ورشة فنون تشكيلية عن مظاهر الشتاء، ونفذت مكتبة الشيخ زايد ورشة طباعة بالاستنسل.  


ضمن مبادرة نقرأ لنرتقي ناقش قصر ثقافة العياط كتاب "حراسة الرحمة"، تأليف مسعود صيري، وهي مجموعة قصصية تهدف إلى زرع القيم الأخلاقية بين الأطفال، بينما ناقشت مكتبة سقارة كتاب "الطاقة" تأليف عبدالباسط الجمل، ويدور حول مفهوم الطاقة وانواعها، وطرق استخدامها، فيما ناقشت مكتبة المتانيا كتاب " الكون والمجرات والنجوم " تأليف مجدي غنيم، والذي يوضح سرعة الضوء، وكيف نشأت المجرات، وعددها في الكون.

مصر قصور الثقافة القارة الافريقية شعر العامية فيروس الإرهاب الهيئة العامة لقصور الثقافة الشباب ثقافة الجيزة

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