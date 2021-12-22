نشرة أخبار العالم| أنباء عن استقالة حمدوك من منصبه خلال ساعات.. بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل.. بوتين يحذر من اقتراب القوات الأمريكية من حدود روسيا

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

يجب أن نشعر بالقلق.. الرئيس الأمريكي يوجه رسالة لشعبه بعد تفشي أوميكرون

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء، إن أمريكا كانت أفضل استعدادًا لتفشي متحور أوميكرون الجديد لـ فيروس كورونا، مقارنة بالتفشي الذي وقع في مارس 2020، عندما بدأ الوباء العالمي.

وقال بايدن، متحدثا من البيت الأبيض: "يجب أن نشعر بالقلق جميعًا بشأن أوميكرون، لكن لا نشعر بالذعر".

وأضاف: "لقد كان فيروس كورونا خصمًا قويا، لكننا أظهرنا أننا أكثر قوة"، مشيرًا إلى أن اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا، و عزيمة البلاد كانت أسلحة قوية.

أنباء عن استقالة رئيس الوزراء السوداني خلال ساعات

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أمس الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يعتزم تقديم استقالته من منصبه خلال الساعات المقبلة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من حمدوك قولها، إن الأخير أبلغ عددا من الشخصيات السياسية بأنه ينوي الاستقالة من منصبه خلال الساعات المقبلة.

وأضافت المصادر أن الشخصيات السياسية دعت حمدوك للبقاء في منصبه، لكنه أصر على الاستقالة.

من جانبها، أكدت مصادر لتلفزيون "الشرق" السعودي، أن حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه بسبب عدم وجود توافق بين الأطراف.

بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل منذ 3 أسابيع

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، منذ 3 أسابيع.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرفض إجراء محادثات حول الشأن الإيراني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وكشفت القناة الإسرائيلية، أن مكتب بينيت يحاول تنيسق إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن، غير أن البيت الأبيض لم يرد على الطلب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة.

الحكومة الإثيوبية: لا ننوي مواصلة العمليات العسكرية ضد قوات تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس الثلاثاء، أنها لا تنوي الاستمرار في العملية العسكرية ضد قوات إقليم تيجراي، ولكنها ستتطلع لأن تكون الجبهة غير قادرة على شن هجمات ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين، خلال لقاء مع عدد من سفراء الدول الأجنبية: "الحكومة لا تنوي مواصلة العملية العسكرية في تيجراي، لكنها ستعمل على التأكد من عدم قدرة عناصر تيجراي على شن مزيد من الهجمات".

وفي نقاش عن الوضع الحالي لإثيوبيا، تطرق الوزير إلى الجلسة الخاصة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا، والصراع في الجزء الشمالي من البلاد، والخطوات التالية لما بعد تحرير المناطق المحتلة، والحوار المقترح عقده بين النخب السياسية والجمهور في إثيوبيا.

بدعوة من حفتر.. مرشحون لرئاسة ليبيا يطلقون مبادرة وطنية من بنغازي

أطلق عدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية في ليبيا، أمس الثلاثاء، مبادرة وطنية جديدة للم الشمل وتوحيد صفوف الليبيين، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الليبية.

وضم الاجتماع الذي عُقد بدعوة من المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، خليفة حفتر، كلًا من المرشحين فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق، وعارف النايض، والشريف الوافي وعبدالمجيد سيف النصر، ومروان عميش.

وأصدر المرشحون الرئاسيون بيانا أكدوا فيه على أن هدفهم استقرار ليبيا وهزيمة التطرف، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.

وشدد المرشحون على أن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه، كما اتفقوا على استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل واحترام إرادة الليبيين.

صيحات استهجان ضد ترامب بعد تلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا.. فيديو

قوبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بصيحات استهجان من جانب الحضور في مدينة دالاس الأمريكية، ‏بعدما أعلن عن تلقيه جرعة معززة من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".‏

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أعلن ترامب عن تلقيه الجرعة المعززة خلال حضوره حدثا صحفيا أداره المذيع الأمريكي، بيل أو رايلي، يوم الأحد الماضي.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن الحشد الذي كان متواجدا خلال اللقاء، بدأ بعد ذلك في إطلاق صيحات الاستهجان بعد أن أعلن ترامب وأورايلي أنهما حصلا على جرعة معززة، فقال ترامب: "لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك، إنها مجموعة صغيرة جدا هناك".

التحالف العربي في اليمن: المطارات السعودية جاهزة لاستقبال طائرات الإغاثة

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، أن جماعة الحوثيين أغلقت مطار العاصمة اليمنية صنعاء، أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية منذ يوم 19 ديسمبر الجاري.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): “الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءاً من 19 ديسمبر”.

وأكد التحالف العربي أن المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.

وأضاف البيان أن “المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة وجارِ التنسيق مع الحكومة اليمنية".

لبنان.. أمين الأمم المتحدة يدعو إلى تحقيق شفاف في ملف انفجار المرفأ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، أمس الثلاثاء، في ختام زيارته إلى لبنان، أنه طالب القادة اللبنانيين بالعمل على تحقيق الإصلاحات والالتزام بالشفافية، من أجل أن يلاحظها المجتمع الدولي ويستجيب لها.

وأضاف جوتيرتش في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن الشعب اللبناني يواجه تحديات عظيمة، معربًا عن تضامنه مع عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

ودعا إلى تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت عبر تحقيق شفافِ، لافتا إلى أن الانتخابات اللبنانية المقبلة فرصة للشعب لنقل أصواته.

بيان عاجل من إثيوبيا بشأن اشتعال الصراع مع قوات تيجراي

قالت بيلين سيوم المتحدثة باسم حكومة إثيوبيا، أمس الثلاثاء، إن القتال لا يزال مشتعلا بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيجراي في إقليمي أمهرة وعفر.

ورفضت بيلين بيان قوات جبهة تحرير شعب تيجراي، بأنها نفذت انسحابا استراتيجيا من إقليمي أمهرة وعفر.

وفي وقت سابق، أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، اكتمال عملية انسحاب قواتها من إقليمي عفر وأمهرة في إثيوبيا.

لا مجال للتراجع.. بوتين: الأمريكيون على عتبة دارنا ونرى تهديداتهم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تسليح الولايات المتحدة أوكرانيا وحثها على مواجهة البلاد يخلق تهديدات خطيرة للأمن القومي الروسي.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال بوتين في كلمة له خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "ماذا تفعل الولايات المتحدة الآن على الأراضي الأوكرانية، الواقعة ليس على بعد آلاف الكيلومترات من حدودنا، ولكن على عتبة دارنا. ويجب أن يفهموا أنه ليس لدينا مكان لمزيد من التراجع".

وأضاف: «لا توجد أسلحة فرط صوتية لدى الولايات المتحدة حتى الآن، لكننا نعرف متى سيمتلكونها، وهذا أمر لا يمكن إخفاؤه. و(يوما ما) سيسلمونها إلى أوكرانيا».

وتابع: "هذا لا يعني أنهم سيستخدمونها غدا، لأنه يوجد لدينا "تسيركون"، وليس لهم مثله بعد. لكن تحت هذا الغطاء سيسلحونهم وسيدفعون متطرفين من الدولة المجاورة باتجاه روسيا، بما في ذلك إلى شبه جزيرة القرم، على سبيل المثال، وذلك في ظل ظروف مواتية لهم، كما يبدو لهم".

بعضها غير مقبول.. الولايات المتحدة: مستعدون لمناقشة مقترحات روسيا حول الضمانات الأمنية

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، أمس الثلاثاء، استعداد الولايات المتحدة لمناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن، لكنها اعتبرت بعض تلك المقترحات "غير مقبول" بالنسبة لواشنطن.

وقالت دونفريد في مؤتمر صحفي عقدته عبر الهاتف: "نحن مستعدون لمناقشة هذه المقترحات، وجاهزون للعمل على بعض الأشياء.. نعتقد أن مناقشتها ستكون مفيدة بالشكل الذي أشرنا إليه".

وأضافت "هناك أشياء أخرى في هذه الوثائق يعلم الروس أنها غير مقبولة بالنسبة لنا".

وأوضحت دونفريد أن واشنطن تعتقد أن المحادثات مع روسيا ستكون أكثر جدوى إذا جرت في ظل خفض التصعيد.

خطوات عدائية.. بوتين: لا يمكن الوثوق بـ أمريكا للوفاء بوعودها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، إن الآمال في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن للحد من توسع الناتو في أوروبا الشرقية ضئيلة، بحجة أنه حتى الاتفاقية الموقعة يمكن أن يمزقها الجانب الأمريكي في أي لحظة.

وفي خطاب ألقاه أمام كبار الضباط ، قال بوتين إنه لم يعد ينظر إلى الغرب على أنه شريك يمكن الاعتماد عليه.

وقال إن روسيا تسعى للحصول على تأكيدات مكتوبة بشأن وجود القوات والمعدات الأمريكية بالقرب من حدودها، لكن حتى تلك التأكيدات لا يمكن الاعتماد عليها.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى ضمانات طويلة الأمد ملزمة قانونًا. لكن نحن نعرفهم جيدًا. وهذا شيء لا يمكن الوثوق به".