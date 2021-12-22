القومي للأجور عن تطبيق الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص: إنجاز غير مسبوق

2400 جنيه..

قالت حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، تعليقا على تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ 2400 جنيه بداية من يناير المقبل، إن هذا القرار إنجاز غير مسبوق، ووضع حد ادنى للأجور للقطاع الخاص في مصر كان يتم مناقشته منذ سنوات كثيرة .

وأضافت حنان نظير في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" توجيهات الرئيس السيسي كانت تشير إلى ضرورة وضع حد ادنى للأجور في القطاع الخاص".



وتابعت حنان نظير :" تطبيق حد ادنى لأجور القطاع الخاص يعني توفير سلاح لوفاء القطاع الخاص بالحد الأدنى لمتطلبات المعيشة".

واكملت :" يتم تحديدي الحد الأدنى للأجور بالنسبة لـ القطاع الخاص بناء على عدة دراسات عرضت على المجلس".

ولفتت مستشار المجلس القومي للأجور :" قانون العمل الحالي يمنح اختصاصات للمجلس بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومشروع قانون العمل الحالي أضاف مادة لعقاب أي منشأة لا تلتزم بقرارات الحد الأدنى للاجور ".

وتابعت حنان نظير :" بعض المنشآت في القطاع الخاص تمر بأزمات نتيجة جائحة كورونا وهناك مرونة ونعطي فرصة للمنشآت التي لديها ضائقة مالية بتأجيل تطبق الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل ".

