موسيماني: لا يمكن الاستهانة بـ نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي ستكون صعبة للغاية .

وأضاف موسيماني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه أحمد حسام ميدو علي قناة النهار ان مباراة السوبر الإفريقي "نهائي"، ويجب أن تتعامل مع النهائي بكل احترام وتقدير، وإلا ستواجه مفاجآت كبيرة.

وأشار موسيماني الي انه ليس من السهل كسر صلابة الدفاعات المغربية، ومباراة الرجاء لن تكون سهلة.

وأوضح موسيماني انه لا توجد أعذار لدي الأهلي مهما كانت الصعوبات سواء بغياب القوام الأساسي عنا بسبب كأس العرب أو غيرها من الأمور.

وتابع: "منتخب مصر لم يحصد لقب كأس العرب، وكذلك خسر علي معلول النهائي مع تونس، وقبل ذلك ودع بدر بانون مع المغرب، والمحصلة كانت شعور عدد كبير من لاعبي القوام الأساسي بحالة ليست جيدة، لكننا نتعامل مع هذه الأمور ولابد من التأقلم على كل الظروف الصعبة وتخطيها".

وحول تراجع الحالة النفسية لمهاجم الفريق محمد شريف أوضح: "أنا أثق فيه، وعندما عاد من كأس العرب أخبرته أنني أنتظر منه أن يسجل غدا في السوبر. أنا مؤمن بقدراته".

وأشاد موسيماني بوجود الجماهير في قطر ودعمها للفريق، مشددا على دورها الكبير وتحفيزها للاعبين، مقارنة بغيابها في مصر.

وأشار: "أتمنى حضور الجماهير بأعداد كبيرة مثلما دعمونا في مونديال الأندية الأخير، ونشعر دوما بدورها في المباريات".

وأتم: "لا يجب أن تتعلل بالأعذار مثل الضغط والإجهاد في الأهلي، أمامنا مباراة صعبة أمام الرجاء مثلما كانت مواجهة نهضة بركان صعبة ونتمنى أن نحصد اللقب".