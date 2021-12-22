بفستان جلد أسود.. إطلالة جذابة لـ مي سليم عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات المصغرة تويتر، بصورة جديدة لها.

وظهرت مي سليم، بإطلالة أنيقة جذابة، حيث ارتدت فستان جلد باللون الأسود؛ أثار إعجاب متابعيها .

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

ويشارك فى بطولة فيلم قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هاني رمزي، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد، وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وأحمد داوود.