مؤلف الموسيقى التصويرية لـ فيلم ريتسا : موسيقى الفيلم جزء من الحدوتة|فيديو

مش مجرد خلفية

كشف الموزع أنور عمرو، كواليس العمل على الموسيقى التصويرية لفيلم ريتسا، على هامش العرض الخاص الفيلم.

وقال أنور عمرو لعدسة صدى البلد: الموسيقى التصويرية وضعناها قبل بدء تصوير الفيلم والموسيقى يغلب عليها الطابع الكلاسيكي نظرًا لقصة الفيلم الذى يدور فى إطار رومانسي.

وسط إقبال جماهيري على فيلم ريتسا، حرص نجوم الفيلم على التواجد بين الجمهور للتعرف على ردود أفعالهم، حيث تواجد كل من النجم أمير المصري وكارولين عزمي في سينمات سيتي ستارز كايرو فيستيفال، وبوينت 90 وصن مول.

كما تواجدت النجمة عائشة بن أحمد في سينما جالاكسي بمول العرب.

وحرص الجمهور على التواصل مع النجوم الذين حضروا والتقاط الصور معهم والتعبير عن إعجابهم بالفيلم الذي يعرض في جميع دور السينما منذ يوم 15 ديسمبر.

وقد سبق تنظيم عرض خاص للفيلم حضره نجوم الفيلم وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

الفيلم يحكي قصة 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.

الفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

ريتسا من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وتوزيع داخلي أوسكار للتوزيع ودور السينما، فيما تتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

إيرادات فيلم ريتسا

حقق فيلم «ريتسا» الخميس الماضي، إيرادات ضعيفة وصلت إلى 147 ألف جنيه فقط في ثاني ليلة عرض له.

ومن المقرر أن يقوم أبطال الفيلم بجولة بين السينمات لتنشيط وزيادة الإقبال والترويج للفيلم، الليلة الجمعة، وفي مقدمتهم أبطال العمل عائشة بن أحمد و أحمد الفيشاوي ومحمود حميدة.

وروجت الفنانة كارولين عزمى لـ فيلم ريتسا ، و نشرت بوستر الفيلم ، وذلك عبر حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام .

وعلقت كارولين عزمى قائلة " فيلم ريتسا ،الآن بدور العرض السينمائي، مستنية رأيكم".