الرئيس الفلسطيني: ممارسات إسرائيل أحادية الجانب تقوض حل الدولتين

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس أطلع المسؤولة الأمريكية على "آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين".

وشدد عباس على "ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

ويزور مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إسرائيل والضفة الغربية، لتجديد تأكيد التزام واشنطن بأمن إسرائيل، والتشاور حول مجموعة من القضايا.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء وجوده في إسرائيل، كما سيزور رام الله لإجراء محادثات مع الرئيس محمود عباس، ولمناقشة الجهود الجارية لزيادة تعزيز العلاقات الأمريكية الفلسطينية.