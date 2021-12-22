عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني: ممارسات إسرائيل أحادية الجانب تقوض حل الدولتين

الرئيس الفلسطيني:
الرئيس الفلسطيني: ممارسات إسرائيل تقوض حل الدولتين

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس أطلع المسؤولة الأمريكية على "آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين".

وشدد عباس على "ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل منذ 3 أسابيع

إسرائيل تسجل أول حالة وفاة بـ متحور أوميكرون

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

ويزور مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إسرائيل والضفة الغربية، لتجديد تأكيد التزام واشنطن بأمن إسرائيل، والتشاور حول مجموعة من القضايا.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء وجوده في إسرائيل، كما سيزور رام الله لإجراء محادثات مع الرئيس محمود عباس، ولمناقشة الجهود الجارية لزيادة تعزيز العلاقات الأمريكية الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلسطين إسرائيل يائيل لمبرت

موضوعات متعلقة

بسبب أوميكرون.. إسرائيل تقرر إعطاء جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا

الرئيس الفلسطيني يغادر تونس بعد زيارة رسمية لمدة يومين

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني: ممارسات إسرائيل أحادية الجانب تقوض حل الدولتين

تزيد عن 400 ألف جنيه .. طرح لوحات مرورية جديدة فى مصر

مفاجأة سارة .. لقاح جديد ضد متحور أوميكرون

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

دعاء الفجر للنجاح .. كلمات لا ترد مع سقوط الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

لماذا لا تدخل الملائكة بيت منْ يؤخر غسل الجنابة؟ معلومات لا يعرفها الكثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

وصول أولى رحلات نوفا آير السويدية إلى مطار الغردقة.. صور

العندليب اختار اسمها الفني.. كيف تجرأت نجلاء فتحي وطلبت الزواج من حمدي قنديل؟

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ