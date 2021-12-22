صادرات الصناعات الطبية تنمو 27% لتسجل 602 مليون دولار خلال 11 شهرا

ارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2021” بنحو 27.5% لتبلغ 602 مليون دولار مقابل 472 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية والذي حصل " صدى البلد" على نسخة منه، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 3.2% لتسجل 65 مليون دولار مقارنة بنحو 63 مليون دولار خلال نوفمبر 2020.

ونوهت بارتفاع صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 32.8% لتبلغ 267 مليون دولار مقابل 201 مليون دولار خلال نفس الفترة من2020، وكذلك خلال نوفمبر بنسبة 3% لتبلغ 34 مليون دولار في مقابل 33 مليون دولار.





وزادت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 31.2% خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2021” لتسجل 248 مليون دولار مقارنة 189 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت في نوفمبر بنسبة 4.3% لتبلغ 22 مليون دولار في مقابل 23 مليون دولار.



ونمت صادرات المستلزمات الطبية المصرية بنسبة 7.4% لتسجل 87 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2020، وكذلك خلال نوفمبر بنسبة 28.6% لتبلغ 9 ملايين دولار مقابل 7 ملايين دولار.

وأظهر التقرير زيادة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.3% لتسجل 138 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2020.