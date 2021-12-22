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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار الغباشي: المرحلة القادمة داخل ليبيا ستكون أكثر ضبابا

مختار الغباشي، نائب
مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية

قال مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المشهد الليبي الآن يعيش حالة من التوتر، متابعا: من المتوقع أن تتأجل الانتخابات الرئاسية الليبية.


وأضاف "مختار الغباشي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية ستدخل الدولة الليبية في نفق مظلم، متابعا: سيكون هناك تخبط واختلاف واضح واسئلة كثيرة ليس لها أجوبة.


وأشار إلى أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا من أهم أسباب توتر وتخبط المشهد داخل ليبيا، متابعا: المرحلة القادمة داخل ليبيا ستكون أكثر ضبابا.

 

ولفت إلى أن الدولة الليبية تحتوي على العديد من الميليشيات المسلحة، متابعا: هناك  اختلافات سياسية مختلفة داخل الدولة الليبية تسعى جاهدة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية.


وشدد على ضرورة تكاتف دول الجوار والمنطقة العربية من أجل دعم ليبيا.
 

الانتخابات الرئاسية الليبية ليبيا المرتزقة الميليشيات المسلحة اخبار التوك شو

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