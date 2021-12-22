عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة الكربوهيدرات المكررة.. لماذا يجب على مرضى السكر تجنبها؟

أطعمة ممنوع على مرضى
أطعمة ممنوع على مرضى السكر

تعتبر الإصابة بمرض السكر من الأمراض المزمنة التي يجب أن يحصل فيها المريض على نظام غذائي خاص بحالته، مع الالتزام بالأدوية الموصوفة له لكي يتجنب ارتفاع مستويات السكر أو انخفاضه عن المستوى الطبيعي، والذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة المريض بـ غيبوبة.

 

أطعمة ممنوعة على مرضى السكر

ويصيب مرض السكر  البالغين والأطفال على حد سواء، ويمكن أن يتسبب استهلاك الكثير من الكربوهيدرات في ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري، لذا هناك بعض الأطعمة التي تعتبر من الممنوعات لمرضى السكري، وفيما يلي خمسة أطعمة يجب على مرضى السكر  تجنبها، وفقا لما نشر في موقع “هيلث”، وتشمل:
 

دراسة.. دواء السكري يمكن أن يعالج مرضى قصور القلب

ثلاث خطوات تساعدك على تقليل تناول السكر.. خبيرة تغذية توضح

 

الكربوهيدرات المكررة
يجب أن يتجنب مرضى السكر دائمًا الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة في روتين النظام الغذائي اليومي، وتشمل البسكويت والخبز المصنوع من الدقيق المكرر.

السكريات
وتزيد الأطعمة الغنية بالسكريات من مستويات الأنسولين بسرعة كبيرة، ومن أجل الحفاظ على السيطرة على مستويات السكر في الدم، يوصى دائمًا بشرب الكثير من الماء واستبدال الأطعمة الغنية بالسكر إلى خيارات غذائية صحية.

 

أطعمة ممنوع على مرضى السكر



الأطعمة المجمدة
وتحتوي الأطعمة المجمدة على نسبة عالية من النشا الذي يعزز نسيج الطعام ويحافظ عليه طازجًا، ويتكون النشا من سلسلة بوليمر جلوكوز والتي تتحول في الجسم إلى سكر، مما قد يؤدي إلى أرتفاع نسبة السكر في الدم.

الأطعمة المقلية
تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لذا فهي ممنوعة على مرضى السكر، والأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، وتزيد الأطعمة المقلية من خطر الإصابة بالأمراض ويمكن أن تزيد من الالتهاب.

العصائر
وتحتوي العصائر والمشروبات السكرية والمشروبات الغازية على نسبة كبيرة من السكريات والكربوهيدرات، لذا فهي خطيرة على مرضى السكر، ويمكن استبدال هذه العصائر ببدائل صحية مثل الشاي المثلج غير المحلى والشاي الأخضر.

السكر مرضى السكر ارتفاع مستويات السكر ارتفاع نسبة السكر بالدم الكربوهيدرات السكريات الأطعمة المجمدة الأطعمة المقلية العصائر

موضوعات متعلقة

دراسة: خطر الإصابة مرة أخرى بأوميكرون يفوق دلتا بـ5 أضعاف

دراسة : ثلثا متعافي كورونا مازالوا يعانون من التعب بعد مرور عام

دراسة تكشف: لقاحات الإنفلونزا لا تكافح سلالة المتحور الحالي

دراسة: 40% من المصابين بفيروس كورونا لن يعانوا من الأعراض

ترشيحاتنا

الصحة: إنشاء وتطوير شامل لـ 11 مستشفى بتكلفة 2 مليار و186 مليون جنيه

مدبولي: مشروعات بإستثمارات 535 مليار جنيه من القطاع الخاص بالصعيد

اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر

رئيس الوزراء : تنفيذ مشروعات تنموية بأكثر من تريليون جنيه في الصعيد خلال 7 سنوات

دراسة جديدة تكشف علاجاً فعالاً لـ المصابين بمتحور «أوميكرون»

أطعمة الكربوهيدرات المكررة.. لماذا يجب على مرضى السكر تجنبها؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

الرئيس السيسي يصل إلى أسيوط لافتتاح عدد من المشروعات القومية التنموية

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

تطورات خطيرة لـ متحور أوميكرون .. ولقاح جديد ضد الفيروس (تفاصيل)

وداعا للانتظار الطويل.. وزارة الصحة تطلق منظومة إلكترونية للعلاج على نفقة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

بدون حجاب.. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري

فيديو

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

فيديو جراف.. مفاجأة صادمة في تقرير الطب الشرعي عن تحليل كريم الهواري

بحب المايوه واللبس الخفيف.. أبرز تصريحات مثيرة لـ رانيا يوسف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ