أطعمة الكربوهيدرات المكررة.. لماذا يجب على مرضى السكر تجنبها؟

تعتبر الإصابة بمرض السكر من الأمراض المزمنة التي يجب أن يحصل فيها المريض على نظام غذائي خاص بحالته، مع الالتزام بالأدوية الموصوفة له لكي يتجنب ارتفاع مستويات السكر أو انخفاضه عن المستوى الطبيعي، والذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة المريض بـ غيبوبة.

أطعمة ممنوعة على مرضى السكر

ويصيب مرض السكر البالغين والأطفال على حد سواء، ويمكن أن يتسبب استهلاك الكثير من الكربوهيدرات في ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري، لذا هناك بعض الأطعمة التي تعتبر من الممنوعات لمرضى السكري، وفيما يلي خمسة أطعمة يجب على مرضى السكر تجنبها، وفقا لما نشر في موقع “هيلث”، وتشمل:



الكربوهيدرات المكررة

يجب أن يتجنب مرضى السكر دائمًا الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة في روتين النظام الغذائي اليومي، وتشمل البسكويت والخبز المصنوع من الدقيق المكرر.



السكريات

وتزيد الأطعمة الغنية بالسكريات من مستويات الأنسولين بسرعة كبيرة، ومن أجل الحفاظ على السيطرة على مستويات السكر في الدم، يوصى دائمًا بشرب الكثير من الماء واستبدال الأطعمة الغنية بالسكر إلى خيارات غذائية صحية.

أطعمة ممنوع على مرضى السكر





الأطعمة المجمدة

وتحتوي الأطعمة المجمدة على نسبة عالية من النشا الذي يعزز نسيج الطعام ويحافظ عليه طازجًا، ويتكون النشا من سلسلة بوليمر جلوكوز والتي تتحول في الجسم إلى سكر، مما قد يؤدي إلى أرتفاع نسبة السكر في الدم.



الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لذا فهي ممنوعة على مرضى السكر، والأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن، وتزيد الأطعمة المقلية من خطر الإصابة بالأمراض ويمكن أن تزيد من الالتهاب.



العصائر

وتحتوي العصائر والمشروبات السكرية والمشروبات الغازية على نسبة كبيرة من السكريات والكربوهيدرات، لذا فهي خطيرة على مرضى السكر، ويمكن استبدال هذه العصائر ببدائل صحية مثل الشاي المثلج غير المحلى والشاي الأخضر.