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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق وخيبة أمل.. أول تعليق أمريكي على تأجيل الانتخابات في ليبيا

صدى البلد

دعا المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، القادة الليبيين، نيابة عن الشعب الليبي، إلى "التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخبات الرئاسية»، بحسب صحيفة "الوسط" الليبية.

وتعليقا على عدم إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، عبر المبعوث الأمريكي، في بيان صحفي عن "مشاركة الولايات المتحدة قلق وخيبة أمل الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون أن تتاح لهم الفرصة للتصويت من أجل مستقبل بلدهم".

وقال نورلاند: "بات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون الليبيون يقظين بشأن انتشار المعلومات المضللة التي لا تفيد إلاّ أولئك الذين يرغبون في تعطيل تقدم ليبيا في المستقبل".

كما حث أيضا البعثة الأممية للعمل على حل الخلافات دون اللجوء للعنف، مشيرا إلى أن  الانتشار المسلح ينطوي على خطر التصعيد وعواقب تضر أمن الليبيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل بدلا من 24 ديسمبر الجاري، وذلك بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة.

وأوضحت المفوضية في بيان أن الاقتراح يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.
 

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