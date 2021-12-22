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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الحساب الرسمي لـ الراقصة لورديانا على تطبيق انستجرام، شفاءها وعودتها إلى منزلها سالمة بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الأيام الماضية.

خرجت من العناية المركزة.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها

نشرة الفن| شيرين تطرح أغنية مقتبسة من قصة حقيقية.. خروج لورديانا من المستشفى بعد تحسن حالتها

وفي بيان من فريق لورديانا على السوشيال ميديا،  تم الكشف عن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى، على أن تستمر في العلاج بمنزلها.

وشكر فريق لورديانا الأطباء على الاهتمام بصحتها، إلى جانب أصدقائها وجمهورها الذين قدموا كل الدعم لها ولأسرتها.

وكشف البيان عن غياب لورديانا خلال الفترة المقبلة للاعتناء بصحتها، على أن تعود قريبا فور تحسن حالتها.

مرض لورديانا
 

كشف مدير أعمال  الراقصة البرازيلية الشهيرة بمصر " لورديانا" ، حالتها الصحية بعد نقلها إلى العناية المركزة الأيام الماضية.

وأوضح مدير أعمال "لورديانا" أن  الراقصة البرازيلية ظلت بالعناية المركزة.

يذكر أن الراقصة البرازيلية "لورديانا" نقلت بشكل مفاجئ إلى المستشفى وتم إيداعها العناية المركزة، بعد تعرضها لوعكة صحية.

 وللمزيد حول التعرف على أخبار الراقصة لورديانا .. تابع الفيديو جراف التالي:
 

لورديانا الراقصة لورديانا وعكة صحية السوشيال ميديا مرض لورديانا

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