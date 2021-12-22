نشرة الفن| شيرين تطرح أغنية مقتبسة من قصة حقيقية.. خروج لورديانا من المستشفى بعد تحسن حالتها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها خروج لورديانا من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، وشيرين تطرح أغنية جديدة مقتبسة من قصة حقيقية، وقصة اعتزال والهجوم على أدهم نابلسي.

أعلن الحساب الرسمي للراقصة لورديانا على تطبيق انستجرام، شفائها وعودتها إلى منزلها سالمة بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها خلال الأيام الماضية.

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب احدث أغانيها وهي أغنية بعنوان “وبحلفلك” عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي أشارتفي بدايتها أنها مقتبسة من قصة حقيقية.

مازالت أصداء اعتزال المطرب الاردنى أدهم نابلسى مثار جدل داخل الوسط الفنى خاصة بعد تصريحات فى البداية والتى كانت بها نوعا من التلمحات والتى يحرم فيها ما يفعله.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، القائمة القصيرة لـ 10 فئات قبل حوالي ثلاثة أشهر من حفل توزيع الجوائز السنوي في نسخته الـ 94، المقرر إقامته يوم 27 مارس المقبل.

جدل كبير صاحب الأعمال التي اختارتها الدول العربية لتمثيلها في سباق الأوسكار خاصة فيلمي "أميرة" و"سعاد"، ما بين السحب من الترشيح والمنع من العرض لأسباب إنتاجية، وكانت النتيجية غياب الأعمال العربية عن قوائم الترشيحات النهائية في فئة أفلام فيلم ناطق بلغة أجنبية.

أعلن الممثل العالمي من أصل مصري، مينا مسعود، موعد عرض فيلمه الجديد The Royal Treatment على منصة نتفليكس العالمية عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

تبدأ منصة نتفليكس عرض الفيلم الجديد Don't Look Up يوم الجمعة المقبل، في مصر وعدد من الدول بعد حوالي 15 يوما من طرحه للعرض في سينمات محدودة بالولايات المتحدة الأمريكية.