نشرة الفن| شيرين تطرح أغنية مقتبسة من قصة حقيقية.. خروج لورديانا من المستشفى بعد تحسن حالتها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها خروج لورديانا من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، وشيرين تطرح أغنية جديدة مقتبسة من قصة حقيقية، وقصة اعتزال والهجوم على أدهم نابلسي.
خرجت من العناية المركزة.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها
أعلن الحساب الرسمي للراقصة لورديانا على تطبيق انستجرام، شفائها وعودتها إلى منزلها سالمة بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها خلال الأيام الماضية.
مقتبسة من قصة حقيقية.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها "وبحلفلك".. فيديو
طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب احدث أغانيها وهي أغنية بعنوان “وبحلفلك” عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي أشارتفي بدايتها أنها مقتبسة من قصة حقيقية.
تحريم الفن والتقرب إلى الله.. هجوم نارى على أدهم نابلسى ودفاع عن قراره
مازالت أصداء اعتزال المطرب الاردنى أدهم نابلسى مثار جدل داخل الوسط الفنى خاصة بعد تصريحات فى البداية والتى كانت بها نوعا من التلمحات والتى يحرم فيها ما يفعله.
الأوسكار تعلن عن قائمة ترشيحاتها النهائية في 10 فئات مهمة
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، القائمة القصيرة لـ 10 فئات قبل حوالي ثلاثة أشهر من حفل توزيع الجوائز السنوي في نسخته الـ 94، المقرر إقامته يوم 27 مارس المقبل.
لم ينجح أحد.. الأفلام العربية خارج قائمة ترشيحات الأوسكار
جدل كبير صاحب الأعمال التي اختارتها الدول العربية لتمثيلها في سباق الأوسكار خاصة فيلمي "أميرة" و"سعاد"، ما بين السحب من الترشيح والمنع من العرض لأسباب إنتاجية، وكانت النتيجية غياب الأعمال العربية عن قوائم الترشيحات النهائية في فئة أفلام فيلم ناطق بلغة أجنبية.
موعد عرض فيلم مينا مسعود الجديد The Royal Treatment على نتفليكس
أعلن الممثل العالمي من أصل مصري، مينا مسعود، موعد عرض فيلمه الجديد The Royal Treatment على منصة نتفليكس العالمية عبر حسابه على تطبيق انستجرام.
يعرض الجمعة المقبل.. أبرز معلومات عن فيلم نتفليكس الجديد Don't Look Up
تبدأ منصة نتفليكس عرض الفيلم الجديد Don't Look Up يوم الجمعة المقبل، في مصر وعدد من الدول بعد حوالي 15 يوما من طرحه للعرض في سينمات محدودة بالولايات المتحدة الأمريكية.