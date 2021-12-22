عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| شيرين تطرح أغنية مقتبسة من قصة حقيقية.. خروج لورديانا من المستشفى بعد تحسن حالتها

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها خروج لورديانا من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، وشيرين تطرح أغنية جديدة مقتبسة من قصة حقيقية، وقصة اعتزال والهجوم على أدهم نابلسي.

 

خرجت من العناية المركزة.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها

أعلن الحساب الرسمي للراقصة لورديانا على تطبيق انستجرام، شفائها وعودتها إلى منزلها سالمة بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها خلال الأيام الماضية.

 

مقتبسة من قصة حقيقية.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها "وبحلفلك".. فيديو

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب احدث أغانيها وهي أغنية بعنوان “وبحلفلك” عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي أشارتفي بدايتها أنها مقتبسة من قصة حقيقية.

 

تحريم الفن والتقرب إلى الله.. هجوم نارى على أدهم نابلسى ودفاع عن قراره

مازالت أصداء اعتزال المطرب الاردنى أدهم نابلسى مثار جدل داخل الوسط الفنى خاصة بعد تصريحات فى البداية والتى كانت بها نوعا من التلمحات والتى يحرم فيها ما يفعله.

 

الأوسكار تعلن عن قائمة ترشيحاتها النهائية في 10 فئات مهمة

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، القائمة القصيرة لـ 10 فئات قبل حوالي ثلاثة أشهر من حفل توزيع الجوائز السنوي في نسخته الـ 94، المقرر إقامته يوم 27 مارس المقبل.

 

لم ينجح أحد.. الأفلام العربية خارج قائمة ترشيحات الأوسكار

جدل كبير صاحب الأعمال التي اختارتها الدول العربية لتمثيلها في سباق الأوسكار خاصة فيلمي "أميرة" و"سعاد"،  ما بين السحب من الترشيح والمنع من العرض لأسباب إنتاجية، وكانت النتيجية غياب الأعمال العربية عن قوائم الترشيحات النهائية في فئة أفلام فيلم ناطق بلغة أجنبية.

 

موعد عرض فيلم مينا مسعود الجديد The Royal Treatment على نتفليكس

أعلن الممثل العالمي من أصل مصري، مينا مسعود، موعد عرض فيلمه الجديد The Royal Treatment على منصة نتفليكس العالمية عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

 

يعرض الجمعة المقبل.. أبرز معلومات عن فيلم نتفليكس الجديد Don't Look Up

تبدأ منصة نتفليكس عرض الفيلم الجديد Don't Look Up يوم الجمعة المقبل، في مصر وعدد من الدول بعد حوالي 15 يوما من طرحه للعرض في سينمات محدودة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

لورديانا نشرة الفن شيرين ترشيحات الأوسكار أدهم نابلسي

ترشيحاتنا

8 يناير.. أولى جلسات محاكمة حسن راتب أمام دائرة أخرى

استهدفت مقاتلي تيجراي.. أدلة تكشف عن بيع تركيا طائرات مسيرة لـ إثيوبيا

متى تخرج كفارة الصيام للمريض؟.. تعرف على أحكام أعذار تجيزها

مدبولي: الصعيد تحظى بـ65 % من إجمالي مشروعات المرحلة الأولى بـ"حياة كريمة"

مدبولي: تنفيذ 63 مشروعا لإنشاء وتطوير المستشفيات بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

ألمانيا تمنع بث شبكة روسيا اليوم على قمرها الصناعي.. والخارجية: قلقون من تهديدات بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

ألقاها والداها عارية واحتضنتها الكلاب الضالة من برد الشتاء.. تفاصيل مؤلمة

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن تحذير ناسا من اقتراب نهاية العالم.. فيديو

عاوزين نعيش.. السيسى : فدان الأرض سيصل لـ مليون جنيه فى هذه الحالة

مصر تشهد 3 ظواهر جوية وطقس شديد البرودة.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

السعودية.. خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا بشأن القضاة

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

فيديو جراف| كنت بفضفض.. قصة دينا حسين (دليلة) والإساءة لفناني مصر

الأجوليميك.. مادة منشطة تتسبب في إيقاف 3 فرسان من مصر وقطر.. فيديوجراف

زوج فاطمة عيد: ألفت لها 30 أغنية في مسلسل واحد

يا بتاع الورد.. فاطمة عيد تشدو بأشهر أغانيها في صدى البلد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ