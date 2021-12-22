برك من الوحل .. كفر الشيخ تغرق في الأمطار |شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الأربعاء، هطول أمطار على مناطق متفرقة في مختلف مدن وقرى المحافظة، مما أدى إلى غرق بعض الشوارع خاصة في القرى بمياه الأمطار التي تحولت إلى برك من الوحل، خاصة في قرى شمال المحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والقرى، بكسح مياه الأمطار ورفعها من الشوارع، لسهولة حركة المارة والمركبات، مشدداً على غرفة عمليات المحافظة بمتابعة حالة الطقس مع مجالس المدن والقرى على مدار الساعة.



وفي سياق متصل، تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية جهود محافظة كفر الشيخ فى مواجهة تجمعات مياه الأمطار و الإجراءات التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ فى بعض المحافظات.