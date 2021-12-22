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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخلت التمثيل متأخر ..بطلة سالب واحد: الجواز والشغل موقفوش حلمي ..فيديو

سالي سعيد
سالي سعيد

عرضت الإعلامية مني الشاذلي جزئ من مسرحية " سالب واحد في برنامجها "معكم مني الشاذلي " قائلة " عملوا مسرحية بـ 5 الأف جنية " وحصلوا علي 25 جائزة من مختلف بلدان العالم .

ومن جانبه قالت الممثلة سالي سعيد بطلة عرض مسرحية " سالب واحد " ، إنها دخلت التمثيل في وقت متأخر من عمرها، وهذا لأنها تحب التمثيل قائلة " إنا اعمل ومتزوجة ولدي أطفال ولكن هذا لم يمنعني من تحقيق حلمي ".

وأضافت سالي سعيد ، إنها تعرفت علي عبد الله مخرج مسرحية " سالب واحد " بالصدفة وقال لها عن العمل المسرحي " سالب واحد " ولم أتردد في المشاركة فيه " .

وأوضحت سالي سعيد ، إن دوري في المسرحية كان " أم " وهذا استوقفني لوهله لأني لم اقدم هذا الدور من قبل ولكن بعد الدخول في العمل وجدت انه عمل شيق وممتع .
 

عرض مسرحى معكم منى الشاذلى منى الشاذلى مسرح تحقيق حلم سالب واحد

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