دخلت التمثيل متأخر ..بطلة سالب واحد: الجواز والشغل موقفوش حلمي ..فيديو

عرضت الإعلامية مني الشاذلي جزئ من مسرحية " سالب واحد في برنامجها "معكم مني الشاذلي " قائلة " عملوا مسرحية بـ 5 الأف جنية " وحصلوا علي 25 جائزة من مختلف بلدان العالم .

ومن جانبه قالت الممثلة سالي سعيد بطلة عرض مسرحية " سالب واحد " ، إنها دخلت التمثيل في وقت متأخر من عمرها، وهذا لأنها تحب التمثيل قائلة " إنا اعمل ومتزوجة ولدي أطفال ولكن هذا لم يمنعني من تحقيق حلمي ".

وأضافت سالي سعيد ، إنها تعرفت علي عبد الله مخرج مسرحية " سالب واحد " بالصدفة وقال لها عن العمل المسرحي " سالب واحد " ولم أتردد في المشاركة فيه " .

وأوضحت سالي سعيد ، إن دوري في المسرحية كان " أم " وهذا استوقفني لوهله لأني لم اقدم هذا الدور من قبل ولكن بعد الدخول في العمل وجدت انه عمل شيق وممتع .

