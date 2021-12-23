بينها 1509 تجاوز سرعة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5337 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1509 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و131 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 دراجات نارية مخالفة، و15 مخالفة شروط التراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .