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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط 4 محاولات تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهزدهت لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 4 قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط 2 قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 41 قضايا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1405 مخالفة مرورية متنوعة.   

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 260 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 10 قضايا.   

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امن المنافذ المخالفات المرورية وزارة الداخلية الالعاب النارية الهجرة غير الشرعية

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