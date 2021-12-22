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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح معرض مصر الرابع لفنون النماذج المصغرة بدار الأوبرا.. غدا

صدى البلد

يفتتح غدا الخميس، معرض مصر الرابع لفنون النماذج المصغرة، والذي ينعقد في الفترة من ٢٣ الي ٢٥ ديسمبر الجاري، بمركز الهناجر للفنون - قاعة آدم حنين، وتنظمه مجموعة مصنعي النماذج المصغرة المصريين.

بداية المجموعة كانت بخمس أشخاص يعتبرون اليوم هم مؤسسي المجموعة، وقد اتفقوا علي توجيه مجهوداتهم لنشر تلك الهواية في مصر منذ 8 سنوات ثم بدأت بعد ذلك عمليات تجميع لكل الفنانين الممارسين للهواية بشكل فردي في مصر، ووصل العدد لأكتر من ٤٠ فنانا.

وصنع هؤلاء الفنانون خلال العام الماضي نماذج لآليات عسكرية ونماذج لمبان من التراث العربي ونماذج من الحياة الفرعونية و المراكب الفرعونية و المراكب الشراعية والسيارات و القطارات و نماذج لمنازل مصرية و كلها نماذج تتنفذ يدويا، و بخامات مثل الخشب و المعدن و الصلصال و البلاستك وأعواد الكبريت، وبعضها من إعادة تدوير الخردة.

‎ما يميز تلك الهواية أنها تحتاج لوقت كثير، فتنمي داخل الفنان مفاهيم الصبر والدقة، وتفتح المجال لمزيد من الاطلاع، لأن الفنان يحتاج أن يعرف الخلفية التاريخية والفنية للنموذج الذي ينفذه.

‎وقد كتبت الصحافة الفرنسية عدة مرات عن أول فريق مصري يشارك في هذه الهواية، وذلك أثناء زيارتهم للمعرض الفرنسية خلال السنوات الماضية.

‎ كما تم التعاون مع إدارة المعارض العسكرية بتنفيذ وإهداء نموذجين عن ملحمة حرب أكتوبر، وتم وضعهما بالقاعة الرئيسية للبانوراما، كما تم تنفيذ نموذج يعرض اللقطة الأخيرة من فيلم الممر.

ويتم نشر الهواية من خلال ورش تعليمية و دورات تدريبية، وتم تكوين مجموعة من الأطفال المهتمين بصناعة النماذج الفنية، وسيتم عرض أعمالهم في ركن خاص بالمعرض هذا العام.

‎وتشارك سنويا بالمعرض هيئة قناة السويس بنماذج للمعدات البحرية الخاصة بالقناة، ويشمل معرض هذا العام إنتاجات أكثر من ٥٠ فنانا يقدمون أكتر من ٣٠٠ عمل منوع في المعرض الرابع الذي تحتضنه دار الأوبرا المصرية.

معرض مصر الرابع مركز الهناجر قاعة آدم حنين نماذج مصغرة مركز الهناجر للإبداع

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