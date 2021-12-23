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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حكاية السهرة|عملة الملك إدوارد الثامن.. ثمنها فوق المليون دولار وزوجته سبب وقفها

عملة الملك إدوارد
عملة الملك إدوارد الثامن

جمع العملات هواية يعشقها الكثير يجمعون فيها الماضي والحاضر وكل ما هو عتيق ويحمل في تفاصيل حكايات من الماضي، لتصبح تلك العملات مع مرور السنوات ذات قيمة وتقدر بمبالغ طائلة يتهافت عليها الأجانب، وبعضها يتم بيعه في مزادات بأرقام خرافية . 

 

عملة الملك إدوارد الثامن من العملات القليلة التي وصل سعرها لأرقام مهولة، فقد تم بيعها بأكثر من مليون دولار، وقد عادت تتصدر قائمة البحث لدى هواة جمع العملات مؤخراً بسبب ارتفاع سعرها بشكل لا يصدق .

 

الملك إدوارد الثامن البريطاني لم يكمل عاماً على كملكاً على العرش، حيث تنازل عن منصبه كملك في 11 ديسمبر 1936 بعد أشهر قليلة من وفاة والده، وذلك كي يستطيع الزواج من حبيبته واليس سيمبسون. 

ويعود تاريخ عملة الملك إدوارد الثامن إلى عام 1936 ، حيث كان تم صنع عينات من العملة قبل إنتاجها النهائي ويبدأ طرحها في يناير1937، لكن الملك إدوارد الثامن استقال قبل الإنتاج في ديسمبر 1936، 

 

شكل عملة الملك إدوارد الثامن

وجه العملة يبلغ قطرها 1.4 بوصة يحمل تمثالاً نصفياً يساراً لـ"إدوارد"، مع سانت جورج على ظهر الخيل يقتل تنيناً على ظهره،  بينما الوجه الآخر للعملة يظهر عليه وجه الملك "إدوارد الثامن".

 كانت العملة مثيرة للجدل حتى قبل تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش، حيث اختار إظهار جانبه الأيسر، مخالفاً بذلك تقاليد عمرها قرون.

 

وكانت العملة واحدة من ست عملات أعدتها مصلحة سك العملة الملكية عندما اعتلى إدوارد الثامن العرش في عام 1936 وكان مقررا إنتاجها للتداول اعتبارا من أول يناير عام 1937، لكن بعد تنازل الملك عن العرش، تم إلغاء الانتاج الواسع من هذه العملة ، ولا يوجد منها سوى الست عملات التي تم إنتجها في عهده . 

ثمن عملة الملك إدوارد الثامن

تم بيع عملة ذهبية نادرة في المزاد العلني للتراثيات في ولاية تكساس الأمريكية في مدينة دالاس، من عهد الملك البريطاني إدوارد الثامن، والتي تقدر بخمس جنيهات استرلينية مقابل 1.65 مليون جنيه استرليني ( أي ما يعادل نحو 2.77 مليون دولار أمريكي) لتصبح أغلى عملة في بريطانيا .

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