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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمس التنمية تشرق بها.. مستشفيات الأقصر التخصصي قبلة مرضى محافظات الصعيد.. شاهد

مستشفى الأطفال التخصصي
مستشفى الأطفال التخصصي

شهد مستشفي الاطفال التخصصي " العديسات سابقا " بمحافظة الأقصر، أمس الأربعاء افتتاح  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، وذلك عبر  التقنية الحديثة  الفيديو كونفرانس من محافظة أسيوط، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

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أكد الدكتور اسماعيل العربي مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ان المحافظة تشرفت اليوم بافتتاح رئاسي لمستشفيات الرعاية الصحية وهم مستشفي  الاطفال التخصصي ومستشفى ايزيس التخصصي للنساء والولادة .

واوضح " العربي " بان مستشفى الأطفال التخصصي تضم جميع الخدمات الطبية المقدمة للأطفال من عمر يوم وحتى 18 عاما والمستشفى تضم 112 سرير وتشمل 42 أسرة داخلي، 4 للتحضير، 5 للإفاقة، 26 رعايات الأطفال، 15 الاستقبال والطوارئ، إضافة إلى 5 غرف للعمليات، 3 حضانات، 10 ماكينات للغسيل الكلوي، 18 جهاز تنفس صناعي، وأكثر من 9 عيادات خارجية منها "الباطنة، طب الأطفال، عظام الأطفال، العلاج الطبيعي، أمراض الدم، الأمراض الوراثية، التغذية، الأنف والأذن، الغدد الصماء"، وقسم الأشعة "عادية، C-R، موجات صوتية متعدد الأغراض، مقطعية، إيكو"، وقسم المعمل "CBC، غازات بالدم، سنترفيوج، كيمياء أوتوماتيكي، كيمياء يدي، ميكروسكوب"، إضافة إلى بنك الدم التخزيني والصيدلية بأنواعها المختلفة.
واوضح بان المستشفي هي أول مستشفى متخصص للأطفال على مستوى الصعيد ، تم بناءها على مساحة قدرها 16.380 ألف متر مربع بتكلفة 750.355 مليون جنيه.

واضاف بانه تم أيضا افتتاح  مستشفى ايزيس التخصصي "البياضية سابقا "  وهى أول مستشفى متخصص للنساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين بالأقصر تضم  أحدث غرف العمليات، وغرف الإفاقة، ووحدة حضانات للأطفال المبتسرين، ووحدة للغسيل الكلوي، وأقسام الأشعة وغرف للإقامة الداخلية المجهزة بشكل كامل مشيرا بان المستشفى تمتلك أحدث التجهيزات والمستلزمات والتقنيات الطبية لصحة الأمهات والأطفال بجنوب الصعيد.
واشار المصدر بان المستشفى مكونة من 7 أدوار ، الطاقة الاستيعابية للمستشفى 28 سرير داخلي،  26 ماكينة غسيل كلوي، 20 عيادة خارجية منهم تأخر الانجاب والأطفال المبتسرين ونساء وتوليد وتنظيم اسرة واورام ، و، 5  غرف معامل.

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