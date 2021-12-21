عروض الصوت والضوء باحتفالية تعامد الشمس بمعابد الكرنك.. شاهد

شهدت معابد الكرنك بمدينة الأقصر منذ قليل اليوم الثلاثاء قبل بدء التعامد على قدس الأقداس بالكرنك عرض خاص للصوت والضوء بحضور محافظ الأقصر مصطفي الألهم وعدد من الاثريين والاعلاميين والمئات من السائحين واهالى مدينة الأقصر.



ويقول المرشد السياحي ايمن ابوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية إن الاحتفال ببدابة الانقلاب الشتوى للعام العاشر على التوالى من معبد امون بالكرنك والذى يعد احد اكبر واهم مجموعة معابد الكرنك المقدسة .

و تتعامد الشمس على محورة الرئيسى مع أول يوم الانتقال الشتوى معلنة بداية فصل جديد من فصول العام . وقد يعكس ذلك الاهتمام الكبير الذى اولاة المصريين القدماء لعلوم الفلك وتطويع الفلك لخدمة العلوم الاخرى المقدسة مثل الهندسة والعمارة . واستخدمت بعض المعابد كمناطق لرصد فصول العام مثل معبد امون بالكرنك الذى استخدم كمرصد فلكى لرصد فصلى الشتاء والصيف من خلال حركة الشمس الظاهرية بعد دراسة ورصد ممارسات فلكية استمرت لمئات السنين .

وأضاف بأنه يأتى استثمار هذه الظواهر الفلكية فى الجذب السياحى من مبادرات المجتمع المدنى السياحى الذى بدات منذ عام ٢٠١٢ فى الاقصر ومازالت تعمل على اسراء الاجندة السياحية للاقصر باحداث سياحية فلكية جديدة .

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